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Италия депортировала марокканца, совершившего нападение во Франции

Итальянская полиция наблюдает за порядком перед футбольным матчем в Риме
Итальянская полиция наблюдает за порядком перед футбольным матчем в Риме Авторское право Riccardo De Luca/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
Авторское право Riccardo De Luca/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на итальянском языке

Министр внутренних дел Пиантедоси объявил, что 35-летний марокканец был депортирован за нападения на людей и разбой. Этот человек уже находился под наблюдением контртеррористического подразделения

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35-летний гражданин Марокко, ранее известный полиции тем, что совершил нападение во Франции с криками "Аллах Акбар", был выслан из Италии 29 августа после того, как был осужден за нападения и разбой.

Полицейское управление в Лукке сообщило, что высылка произошла при непосредственном сопровождении в Касабланку, где мужчина был передан марокканским властям. Эту новость также подтвердил министр внутренних дел Маттео Пьянтедози в своем сообщении в социальных сетях.

В чем обвинялся марокканец, высланный из Италии

Мужчина также считался опасным на международном уровне и недавно был арестован за серьезные преступления, совершенные в Италии. Марокканец находился под следствием в Лукке за имущественные преступления, а в мае прошлого года во время ограбления с ножом он тяжело ранил трех соотечественников. Этот эпизод стал причиной его ареста и заключения в тюрьму Лукки.

Мужчина уже был известен по другому нападению во Франции, опять с ножом, поэтому находился под постоянным наблюдением следователей из антитеррористического отдела Digos.

После отказа в продлении вида на жительство и разрешения суда был оформлен указ о депортации с сопровождением до границы. Решение о высылке было утверждено на слушаниях, состоявшихся 29 августа, и мужчина был сопровожден на родину специальными сотрудниками государственной полиции.

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