Италия депортировала марокканца, совершившего нападение во Франции

By Euronews

Министр внутренних дел Пиантедоси объявил, что 35-летний марокканец был депортирован за нападения на людей и разбой. Этот человек уже находился под наблюдением контртеррористического подразделения

РЕКЛАМА

35-летний гражданин Марокко, ранее известный полиции тем, что совершил нападение во Франции с криками "Аллах Акбар", был выслан из Италии 29 августа после того, как был осужден за нападения и разбой.

Полицейское управление в Лукке сообщило, что высылка произошла при непосредственном сопровождении в Касабланку, где мужчина был передан марокканским властям. Эту новость также подтвердил министр внутренних дел Маттео Пьянтедози в своем сообщении в социальных сетях.

В чем обвинялся марокканец, высланный из Италии

Мужчина также считался опасным на международном уровне и недавно был арестован за серьезные преступления, совершенные в Италии. Марокканец находился под следствием в Лукке за имущественные преступления, а в мае прошлого года во время ограбления с ножом он тяжело ранил трех соотечественников. Этот эпизод стал причиной его ареста и заключения в тюрьму Лукки.

Мужчина уже был известен по другому нападению во Франции, опять с ножом, поэтому находился под постоянным наблюдением следователей из антитеррористического отдела Digos.

После отказа в продлении вида на жительство и разрешения суда был оформлен указ о депортации с сопровождением до границы. Решение о высылке было утверждено на слушаниях, состоявшихся 29 августа, и мужчина был сопровожден на родину специальными сотрудниками государственной полиции.