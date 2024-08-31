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Важнейшие региональные выборы в Германии, в центре внимания - ультраправые

Немецкий флаг развевается перед зданиями банковского квартала во Франкфурте, Германия, пятница, 30 августа 2024 года.
Немецкий флаг развевается перед зданиями банковского квартала во Франкфурте, Германия, пятница, 30 августа 2024 года. Авторское право Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и EBU
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В это воскресенье избиратели придут на избирательные участки в немецких землях Саксония и Тюрингия. За этими выборами будут пристально следить как за индикатором настроений в обществе по отношению к правительству страны.

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В воскресенье состоятся региональные выборы в немецких землях Саксония и Тюрингия, и многие предупреждают о возможном успехе ультраправых.

За результатами ультраправой партии "Альтернатива для Германии", вероятно, будут пристально следить как за показателем настроений в обществе по отношению к нынешнему коалиционному правительству Германии.

Антииммиграционные настроения в стране усилились после недавних экстремистских атак, таких как смертельное нападение с ножом в городе Золинген на западе Германии, ответственность за которое взяла на себя группировка "Исламское государство".

Саксония традиционно является оплотом немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС), которая на протяжении последних десятилетий пользуется неизменной популярностью во всей Германии.

Однако пять лет назад она была вынуждена вступить в трехпартийный альянс с "зелеными" и Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

В настоящее время ее способность управлять страной находится под вопросом: на выборах, которые пройдут в эти выходные, ожидается близкое противостояние между ХДС и "АдГ".

Эти выборы могут стать для "АдГ" самым сильным электоральным результатом: в Тюрингии партия набрала около 30 % голосов.

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Риск "блокировки политической системы"

Пока избиратели готовятся к выборам, группы меньшинств предупреждают о потенциальном усилении ультраправой партии "АдГ".

Берлинское отделение Американского еврейского комитета выпустило брошюру с подробным описанием антисемитской идеологии "АдГ" и ее связей с экстремизмом.

В беседе с Euronews директор комитета предупредил о риске, который представляет собой подъем "Альтернатива для Германии".

"Возможно, после государственных выборов мы увидим, что другим партиям будет очень сложно сформировать коалицию без "АдГ"", - сказал Ремко Лемхейс, - "Это может означать блокировку политической системы и отсутствие функционирующего правительства".

Политика "АдГ" может иметь и более широкие последствия на европейском уровне.

В прошлом партия предлагала провести референдум о том, должна ли Германия выйти из Европейского союза, - шаг, который может поставить под угрозу всю европейскую экосистему.

"АдГ" заняла второе место в Германии на выборах в ЕС в этом году, проводя кампанию с дебатами о миграции и беженцах в качестве центрального вопроса своей платформы.

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