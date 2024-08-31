Важнейшие региональные выборы в Германии, в центре внимания - ультраправые

By Euronews и EBU

В это воскресенье избиратели придут на избирательные участки в немецких землях Саксония и Тюрингия. За этими выборами будут пристально следить как за индикатором настроений в обществе по отношению к правительству страны.

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В воскресенье состоятся региональные выборы в немецких землях Саксония и Тюрингия, и многие предупреждают о возможном успехе ультраправых.

За результатами ультраправой партии "Альтернатива для Германии", вероятно, будут пристально следить как за показателем настроений в обществе по отношению к нынешнему коалиционному правительству Германии.

Антииммиграционные настроения в стране усилились после недавних экстремистских атак, таких как смертельное нападение с ножом в городе Золинген на западе Германии, ответственность за которое взяла на себя группировка "Исламское государство".

Саксония традиционно является оплотом немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС), которая на протяжении последних десятилетий пользуется неизменной популярностью во всей Германии.

Однако пять лет назад она была вынуждена вступить в трехпартийный альянс с "зелеными" и Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

В настоящее время ее способность управлять страной находится под вопросом: на выборах, которые пройдут в эти выходные, ожидается близкое противостояние между ХДС и "АдГ".

Эти выборы могут стать для "АдГ" самым сильным электоральным результатом: в Тюрингии партия набрала около 30 % голосов.

Риск "блокировки политической системы"

Пока избиратели готовятся к выборам, группы меньшинств предупреждают о потенциальном усилении ультраправой партии "АдГ".

Берлинское отделение Американского еврейского комитета выпустило брошюру с подробным описанием антисемитской идеологии "АдГ" и ее связей с экстремизмом.

В беседе с Euronews директор комитета предупредил о риске, который представляет собой подъем "Альтернатива для Германии".

"Возможно, после государственных выборов мы увидим, что другим партиям будет очень сложно сформировать коалицию без "АдГ"", - сказал Ремко Лемхейс, - "Это может означать блокировку политической системы и отсутствие функционирующего правительства".

Политика "АдГ" может иметь и более широкие последствия на европейском уровне.

В прошлом партия предлагала провести референдум о том, должна ли Германия выйти из Европейского союза, - шаг, который может поставить под угрозу всю европейскую экосистему.

"АдГ" заняла второе место в Германии на выборах в ЕС в этом году, проводя кампанию с дебатами о миграции и беженцах в качестве центрального вопроса своей платформы.