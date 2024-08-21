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Водяной смерч или микропорыв? Метеорологи ищут причину гибели супер-яхты

Водяной смерч, подобный этому, снятому во Флориде, мог потопить и яхту в Средиземном море
Водяной смерч, подобный этому, снятому во Флориде, мог потопить и яхту в Средиземном море Авторское право AP Photo/The Florida Times-Union, Rick Wilson
Авторское право AP Photo/The Florida Times-Union, Rick Wilson
By Euronews Green
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Изменения климата могли увеличить разрушительную силу погодных явлений

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Супер-яхта, затонувшая у берегов Сицилии, могла быть поражена водяным смерчем, усилившимся из-за изменения климата, полагают метеорологи. По их мнению, рекордная температура Средиземного моря сыграла роль в усилении шторма.

Водяные смерчи — это вихревые столбы воздуха и водяных капель. Они могут возникать даже при тихой погоде, но в этом случае они почти не движутся и быстро рассеиваются.

Другое дело — во время грозы. Тогда механизм их образования и поведение практически идентичны тому, как возникают и ведут себя разрушительные торнадо на суше.

Некоторые очевидцы как раз и сообщают, что видели такой смерч недалеко от Портичелло на западе Сицилии, где и затонула 56-метровая яхта.

Другой вариант — микрошквал

Однако пока достоверных доказательств наличия водяного смерча нет, у метеорологов есть и другая возможная причина гибели судна.

Ларс Ловински, метеоролог из Weather & Radar, говорит о микрошквале : это кратковременный, но очень сильный порыв ветра. Он образуется, когда нисходящий из грозового облака холодный воздух сталкивается с поверхностью.

На карте метеорологической службы в 4 часа утра 19 августа к востоку и северо-востоку от Палермо наблюдалось пятно интенсивной грозовой активности, что указывает на сильный шторм, движущийся через море.

Голубым и фиолетовым отмечена интенсивность осадков, жёлтые точки — удары молний
Голубым и фиолетовым отмечена интенсивность осадков, жёлтые точки — удары молнийWeather & Radar

«Хотя водяной смерч может привести к серьёзным разрушениям, он редко вызывает большие волны. И есть свидетельства очевидцев, упоминающих о высоких волнах, что говорит скорее о том, что причиной этого мог быть микропорыв», — сказал Ловински в интервью Euronews Green. — «Такие являения могут легко вызвать ветер со скоростью более 150 км/ч, чего вполне достаточно, чтобы создать огромные проблемы для яхты».

Усиливаются ли штормы из-за изменений климата?

Средиземное море сейчас гораздо теплее, чем обычно, из-за нескольких недель аномально жаркой погоды.

На прошлой неделе температура поверхности достигла рекордной отметки в 28,9°C, по данным испанских исследователей. В понедельник в районе Сицилии температура воды колебалась между 27,3° и 30,5°C.

30 лет назад подобное явление могло принести ветры со скоростью 100 км/ч. Сегодня это 150 км/ч, потому что температура моря на три градуса выше
Лука Меркалли
глава Итальянского метеорологического общества

Эта тепловая энергия делает штормы более интенсивными, сказал Лука Меркалли, глава Итальянского метеорологического общества, в интервью британской газете Guardian:

«30 лет назад подобное явление могло принести ветры со скоростью 100 км/ч. Сегодня это 150 км/ч, потому что температура моря на три градуса выше, что даёт огромное количество энергии для штормов».

Ларс Ловински, со своей стороны, объясняет:

«Сезон сильных гроз в Средиземноморье обычно приходится на период с конца августа по конец октября — начало ноября. Это связано с тем, что к концу года в регион приходят системы низкого давления и холодный воздух, в то время как море еще очень тёплое после долгого жаркого лета. Это создает взрывную смесь для суровой погоды, включая грозы, град, сильный ветер и водяные смерчи».

Поскольку температура моря продолжает расти в соответствии с выбросами парниковых газов, эксперты говорят, что такие экстремальные явления могут стать более распространенными.

Однако Ловински предостерегает: «Отдельные события, подобные тому, что случилось 19 августа, происходили и раньше. Поэтому трудно установить прямую связь между этой катастрофой и изменением климата».

Система штормового предупреждения дала сбой?

Ловински, который также специализируется на передаче метеорологических предупреждений, говорит, что безопасность также должна быть в центре внимания.

Риск был, и о нём следовало сообщить по всем каналам, даже среди ночи
Ларс Ловински
Weather & Radar

«Эту конкретную штормовую систему можно было наблюдать примерно за три часа до катастрофы, далеко к северо-западу от Сицилии, — заявил он в интервью Euronews Green. — Несмотря на то, что локальные погодные явления, вроде водяного смерча, ливня и т.п., всегда сложно спрогнозировать, здесь риск был, и о нём следовало сообщить по всем каналам, даже посреди ночи, когда многие люди спят и не подозревают о приближающейся опасности».

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