Война в Украине: что изменится, если ВСУ смогут бить вглубь России?

Что изменится для Украины, если она сможет наносить удары вглубь российской территории?

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Саша Вакулина, Euronews:

Как утверждают неназванные представители администрации США, российские силы переместили с аэродромов в радиусе действия ракет Storm Shadow и ATACMS 90% самолетов, наносящих удары планирующими бомбами из воздушного пространства России.

По данным американского Института изучения войны (ISW), в радиусе действия украинских ATACMS в России находятся 16 авиабаз.

И хотя аналитический центр подтверждает передислокацию российских самолетов, он настаивает на том, что это не уменьшает ни важности данного Украине разрешения использовать ATACMS против сотен других российских военных объектов, ни того, что США предоставили, как сообщается, небольшое количество ATACMS.

Украинские войска используют ракеты большой дальности украинского производства, чтобы наносить удары по объектам за пределами радиуса действия HIMARS. И хотя они эффективны, у них есть некоторые уязвимые места, говорят эксперты.

"Эти системы вооружений, как мы видели, имеют очень большую дальность действия, до 2000 км, поэтому Украина смогла достичь целей, расположенных очень далеко за линией фронта. Есть две основные проблемы с этими типами систем вооружения: они довольно медленные, а значит, весьма уязвимы, как только их обнаружат — сбить их довольно легко. Кроме того, они имеют очень ограниченную грузоподъемность, что означает, что их разрушительная сила, по сравнению, скажем, с крылатыми ракетами Storm Shadow или SCALP-EG, очень-очень ограничена. Они просто не так смертоносны, как системы вооружений, которые западные государства могли бы предоставить и предоставили Украине, но затем, конечно, разрешили использовать их только внутри Украины", — говорит исследователь Университета Осло Фабиан Рене Хофман.

Любая оценка, отвергающая разрешение Украине наносить удары по законным военным объектам на территории России исключительно на основании передислокации воздушных средств, является неполной, поскольку не учитывает сотни других объектов, используемых для войны России против Украины, и поэтому будет неверной.