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Германия депортировала афганцев — впервые с 2021 года

Архив: Исламский центр Гамбурга, Германия, 29 августа 2024 г.
Архив: Исламский центр Гамбурга, Германия, 29 августа 2024 г. Авторское право Ulrich Perrey/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Ulrich Perrey/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews
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«Интересы безопасности превышают необходимость защиты личности», — заявили в Берлине

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Германия депортировала 28 граждан Афганистана на родину — впервые с 2021 года, когда власть там захватило движение «Талибан».

При этом у Берлина нет официальных отношений с талибами, поэтому во многих аспектах действовать пришлось с помощью третьих сторон. Так, депортированных отправили чартерным рейсом Qatar Airways из Лейпцига в Кабул.

В Берлине заявили, что все высланные — осуждённые преступники, которых опасно оставлять в Германии.

Депортация отнюдь не означает перемен в отношении Берлина к ситуации в Афганистане. Так, на прошлой неделе талибы объявили о новых законах «по предотвращению порока и пропаганде добродетели», которые в частности требуют от женщин скрывать свое лицо, тело и голос вне дома; это вызвало критику в Германии.

Но официальные лица подчёркивают, что в подобных ситуациях, когда речь идёт о преступниках, «интересы безопасности явно перевешивают необходимость защиты личности».

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Депортация, по заявлениям официальных лиц, готовилась несколько месяцев и состоялась через неделю после громкого нападения в Золингене, жертвами которого стали три человека. Подозреваемый — мигрант из Сирии, которому было отказано в убежище и которого должны были депортировать ещё год назад, но он умело скрывался.

Ответственность за его действия взяла на себя группировка «Исламское государство», но достойных доверия доказательств этому следователи не обнаружили.

После нападения как оппозиционные политики, так и правительственные министры заговорили о необходимости ужесточить законы. Уже согласованный федеральным кабинетом пакет мер включает прекращение выплат для беженцев, подлежащих высылке, расширение запрета на ношение ножей, дополнительные полномочия органов безопасности. Глава МВД Нэнси Фрезер пообещала и упростить процедуры депортации.

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