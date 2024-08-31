By Euronews и AP

Депортация произошла через неделю после смертоносного нападения с ножом в городе Золинген, в результате которого три человека погибли и восемь получили ранения.

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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал возвращение 28 граждан Афганистана в страну "явным признаком" того, что преступники, родившиеся за границей, не избегут депортации.

Представитель правительства заявил в пятницу, что все отправляемые на родину граждане Афганистана - "осужденные преступники". Правда, он не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию, чтобы уточнить их правонарушения.

"Мы тщательно готовились к этому, много не говоря об этом. Ведь такой проект удается только в том случае, если вы прилагаете усилия, если вы делаете это тщательно и очень скрытно, - сказал Шольц. - Поэтому я хотел бы поблагодарить всех, кто помог такому случиться. И это явный знак того, что те, кто совершает преступления, не могут рассчитывать на то, что мы их не депортируем, но мы будем искать способы сделать это".

Это первый случай, когда Германия депортирует граждан Афганистана на родину после возвращения талибов к власти в 2021 году.

У Германии нет дипломатических отношений с этим движением, признанным в ЕС террористическим. Правительству пришлось работать по другим каналам, чтобы организовать депортацию.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что депортация - это вопрос безопасности для Германии. Она произошла через неделю после смертоносного нападения с ножом на фестивале в городе Золинген, в результате которого три человека погибли, а восемь получили серьезные ранения.

Подозреваемый, которого прокуроры назвали Исса Аль Х., является гражданином Сирии, который попросил убежища в Германии. В прошлом году он должен был быть депортирован в Болгарию, но, как сообщается, исчез, чтобы этого избежать.

Он был арестован по подозрению в убийстве и участии в террористической организации.

Police and ambulances near the scene where people were killed and injured in an attack at a festival in Solingen, August 23, 2024 Gianni Gattus/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в прошлую пятницу, не предоставив доказательств.

На своем новостном сайте Amaq группировка заявила, что целью нападения были христиане и что ее член совершил нападения, "чтобы отомстить за мусульман в Палестине".

В июне канцлер Олаф Шольц дал слово, что страна снова начнет депортировать преступников из Афганистана и Сирии. Причиной стало нападения афганского иммигранта с ножом во Франкфурте, в результате которого погиб один полицейский и еще четыре человека получили ранения.

В четверг Фезер объявила о планах по ужесточению законов о ножах, сообщает немецкое информационное агентство dpa. Вместе с другими чиновниками правящей коалиции она также пообещала на пресс-конференции упростить процедуру депортации.

Заявления и депортация совпали с еще одним кровавым инцидентом. Накануне 6 человек получили ранения в результате нападения женщины с ножом на пассажиров автобуса в Зигене.