Почему горит Лапландия? На финском крайнем севере рекордно жаркое лето

By Euronews Green

Из-за изменения климата лесные пожары в Лапландии станут более частыми к концу века, говорят эксперты.

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По мнению экспертов, уходящее лето в финской Лапландии станет рекордно жарким после сезона, омраченного лесными пожарами на крайнем севере.

По данным Финского метеорологического института, июль принес необычайно высокие температуры по всей стране, но особенно сильно жара ощущалась на севере Финляндии.

Среднемесячная температура в северной части страны составляла 15,5-18 °C, что примерно на 2-3,4 градуса выше средней температуры.

Мика Рантанен, научный сотрудник Финского метеорологического института, сообщил финскому новостному изданию YLE что в Лапландии ожидается самое тёплое лето за всю историю наблюдений.

"На данный момент есть большая уверенность, что так и будет, если только в последние дни месяца неожиданно не похолодает. Если это случится, то станет еще одним свидетельством постоянного потепления климата и покажет, что мы уже превысили исторические летние показатели в Лапландии", - сказал Рантанен.

Количество жарких дней, определяемых ФМИ как дни, когда дневная температура превышает 25°C, в июле достигло 20, что на четыре больше среднемесячного показателя.

В Кёво, заповеднике в самом северном муниципалитете Утсйоки, было отмечено наибольшее количество жарких дней - 14. В ФМИ добавили, что в северо-восточной Лапландии количество жарких дней было необычно или исключительно высоким.

Повышенный риск лесных пожаров в Лапландии

Более высокие температуры, вызванные изменением климата, связаны с повышенным риском возникновения лесных пожаров.

В финской Лапландии, в регионе Инари, произошло 17 природных пожаров, пострадали местные жители и дикие животные. Тимо Нюхольм, дежурный пожарный из спасательного департамента Лапландии, говорит, что это намного выше среднего сезонного показателя в 10 пожаров. Он ожидает, что общее количество пожаров за лето перевалит за 20.

Из-за чересчур высокой температуры растения становятся более сухими, что чревато быстрым распространением огня.

"Изменение климата продлевает сезон пожаров", - отметила сотрудница ФМИ Оути Киннунен в интервью YLE.

"По мере потепления климата снежный покров уменьшается раньше, летние температуры повышаются, поверхность земли становится более сухой, хотя общее количество осадков, как ожидается, увеличится", - говорит специалист.

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Ее исследование показывает, что к концу века в Финляндии, скорее всего, ежегодное количество пожаров возрастет, увеличится и их масштаб.

Поэтому борьба с выбросами крайне важна, подчеркивает Киннунен.

Поскольку многие лесные пожары начинаются с разведения костров во время рыбалки на озерах, на охоте или при сборе ягод и грибов, людям также необходимо проявлять большую осторожность.

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Учитывая удаленность Лапландии, пожары зачастую успевают разгореться в полную силу, прежде чем смогут прибыть пожарные.