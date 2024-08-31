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Женщина ранила ножом пассажиров автобуса в городе Зиген на западе Германии

Полицейские стоят у автобуса, следующего по специальному маршруту на городской фестиваль в Зигене, 30 августа 2024 года.
Полицейские стоят у автобуса, следующего по специальному маршруту на городской фестиваль в Зигене, 30 августа 2024 года. Авторское право Sascha Ditscher/(c) Sascha Ditscher
Авторское право Sascha Ditscher/(c) Sascha Ditscher
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Полиция пытается установить мотив нападения, но говорит, что нет никаких признаков терроризма.

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Женщина нанесла ножевые ранения шести пассажирам автобуса в городе Зиген на западе Германии.

Полиция сообщила, что 32-летняя гражданка Германии была арестована после нападения.

Автобус следовал по специальному маршруту и вез людей на праздник в честь 800-летнего юбилея города Зигена. В момент нападения в нем находились не менее 40 человек, в том числе дети. По словам местных властей, по меньшей мере трое пострадавших получили опасные для жизни травмы.

Полиция пытается установить мотив нападения, но говорит, что нет никаких признаков политических или религиозных мотивов.

Этот инцидент произошел через неделю после смертоносного нападения с ножом в Золингене, в результате которого три человека погибли и восемь получили серьезные ранения.

Подозреваемый - 26-летний гражданин Сирии, который ранее подлежал депортации после того, как его прошение о предоставлении убежища было отклонено.

После этого инцидента правительство канцлера Германии Олафа Шольца ввело новые ограничения на ношение ножей в общественных местах.

Также власти начали депортировать осужденных преступников обратно в Афганистан впервые с тех пор, как талибы вернули себе власть в 2021 году в результате сделки, заключенной при содействии Катара.

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