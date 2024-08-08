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Мадрид: культура спасёт от жары

Музей Прадо предлагает охладиться и посмотреть на фламенко
Музей Прадо предлагает охладиться и посмотреть на фламенко Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Cristina Giner
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Если невозможно уехать из города, почему бы не повысить свой культурный уровень под кондиционером?

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По данным недавних исследований, 40 миллионов европейцев не могут позволить себе полноценный летний отпуск и вынуждены оставаться дома, в раскалённых городах — вместе с тысячами туристов, которые могут позволить себе отпуск и решили провести его не на пляже. Мегаполисы предлагают разные решения проблемы. В Мадриде выступили с инициативой под названием «Найди спасение в культуре».

Рафаэль Кабрера Ягуэ, городской совет Мадрида:

«Учитывая большой поток туристов, приезжающих в Мадрид в июле и августе, мы считаем, что нет лучшего способа спастись от сильной жары, особенно в самые жаркие часы, чем укрыться в культурных учреждениях».

Библиотеки, кинотеатры, музеи предлагают скидки или вовсе бесплатные экскурсии и представления в самые жаркие часы дня. Музей Прадо предлагает жителям и гостям Мадрида бесплатные выступления танцоров фламенко.

«Кружок изящных искусств» — некоммерческий музей, основанный полтора века назад, превратил свои залы в оранжереи.

Кристина Хинер, Euronews:

«Здесь поддерживается постоянная температура в 27 градусов, что не может не радовать, учитывая жару на мадридских улицах».

Сюда можно заглянуть ненадолго и отдохнуть, а можно и работать удалённо:

«У меня нет кондиционера. Я фрилансер, так что это отличный вариант, прохладное и приятное место».

«Это прекрасно, особенно растения — с ними прохлада кажется более естественной, а не как от кондиционера».

Детей привлекает аквапарк — известный как «мадридский пляж».

По данным статистики, в Испании каждая третья семья с детьми не может позволить себе даже недельного отпуска.

«Мы ищем места, где дети могут охладиться, подышать и развлечься на свежем воздухе, а не сидеть дома, что для них хуже всего».

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