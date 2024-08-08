Мадрид: культура спасёт от жары

Если невозможно уехать из города, почему бы не повысить свой культурный уровень под кондиционером?
По данным недавних исследований, 40 миллионов европейцев не могут позволить себе полноценный летний отпуск и вынуждены оставаться дома, в раскалённых городах — вместе с тысячами туристов, которые могут позволить себе отпуск и решили провести его не на пляже. Мегаполисы предлагают разные решения проблемы. В Мадриде выступили с инициативой под названием «Найди спасение в культуре».
Рафаэль Кабрера Ягуэ, городской совет Мадрида:
«Учитывая большой поток туристов, приезжающих в Мадрид в июле и августе, мы считаем, что нет лучшего способа спастись от сильной жары, особенно в самые жаркие часы, чем укрыться в культурных учреждениях».
Библиотеки, кинотеатры, музеи предлагают скидки или вовсе бесплатные экскурсии и представления в самые жаркие часы дня. Музей Прадо предлагает жителям и гостям Мадрида бесплатные выступления танцоров фламенко.
«Кружок изящных искусств» — некоммерческий музей, основанный полтора века назад, превратил свои залы в оранжереи.
Кристина Хинер, Euronews:
«Здесь поддерживается постоянная температура в 27 градусов, что не может не радовать, учитывая жару на мадридских улицах».
Сюда можно заглянуть ненадолго и отдохнуть, а можно и работать удалённо:
«У меня нет кондиционера. Я фрилансер, так что это отличный вариант, прохладное и приятное место».
«Это прекрасно, особенно растения — с ними прохлада кажется более естественной, а не как от кондиционера».
Детей привлекает аквапарк — известный как «мадридский пляж».
По данным статистики, в Испании каждая третья семья с детьми не может позволить себе даже недельного отпуска.
«Мы ищем места, где дети могут охладиться, подышать и развлечься на свежем воздухе, а не сидеть дома, что для них хуже всего».