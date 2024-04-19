Жара нас разорит. Новое исследование обещает "климатическое обнищание"

By Euronews Green и AP

Изменения климата приведут к заметному падению доходов в мире. Новое исследование, обнародованное в журнале Nature, предупреждает: в большей степени пострадает юг. .

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В ближайшие 25 лет глобальные доходы сократятся примерно на пятую часть по вине климатического кризиса. Команда Потсдамского института исследований воздействия на климат выяснила, что наибольший финансовый удар примут на себя жители беднейших регионов мира, то есть те, кто в наименьшей степени ответственен за перегрев планеты. В статье, обнародованной в журнале Nature, уточняется, что расчеты проводились в сравнении с умозрительной моделью мира, в которой глобального потепления нет.

Всего ежегодные экономические потери от изменения климата составят, по расчетам специалистов, около 38 триллионов долларов к 2049-му. "Наш анализ показывает, что изменение климата нанесет огромный экономический ущерб в течение следующих 25 лет почти всем странам мира, в том числе и таким высокоразвитым, как Германия и США, где прогнозируется снижение среднего дохода на 11 процентов соответственно, а во Франции - на целых 13 процентов", - отмечает соавтор исследования Леони Венц, климатолог и экономист.

Грядущие убытки встраиваются в прогнозы ожидаемого глобального роста валового внутреннего продукта. По словам ведущего автора исследования, климатолога Максимилиана Котца, в масштабе планеты доходы населения окажутся на 19 процентов меньше, чем могли бы быть без изменения климата. Тем не менее с учетом динамики ВВП в большинстве мест они все же будут расти, пусть и медленнее.

Не стихия, а жара

В течение последних десяти лет ученые уделяли особое внимание экстремальным погодным условиям, таким как жара, наводнения, засухи и штормы. Но когда дело доходит до расчета финансовых потерь, то выясняется, что"общее воздействие по-прежнему в основном определяется средним потеплением - повсеместным неуклонным повышением температуры". Объясняя это в статье, Котц уточнил, что такое стабильное потепление оказывает больше вреда, чем разовые природные бедствия. "Именно повышение температуры приведет к наибольшему ущербу в будущем. Сегодня эта динамика является беспрецедентной по сравнению с нашим прошлым опытом", - отмечает он. Действительно, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в 2023 году, рекордно жарком, среднемировая температура оказалась на 1,35 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Кто потеряет больше?

Согласно исследованию, в США юго-восточные и юго-западные штаты пострадают больше, чем северные, а наибольший финансовый удар примут на себя районы Аризоны и Нью-Мексико. В Европе южные регионы, включая части Испании и Италии, страдают от потепления сильнее, чем Дания или север Германии. По словам Котца, в равновесной ситуации оказываются прилегающие к Арктике регионы - Канада, Россия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Ученые делают вывод, что территории, которые исторически производят меньше выбросов СО2, понесут наибольший финансовый ущерб: подсчитано, что беднейшие регионы мира потеряют доходов на на 61 процент больше, чем самые богатые.

Что делать? И как?

Исследование показало, что экономический ущерб в ближайшие 25 лет будет фиксированным, а сокращение выбросов приведет лишь к незначительным изменениям в динамике доходности разных стран. Что касается второй половины столетия, то тут возможны два варианта развития событий.

Так, пишут ученые, что если мир сумеет сдержать выбросы углекислого газа, ограничив потепление 2 градусами (а это - верхний предел Парижского соглашения по климату 2015 года), то финансовые потери составят примерно 20 процентов глобального доход. Если же выбросов, напротив, станет больше, то показатель утерянного дохода приблизится к 60 процентам.

Работа команды Потсдамского института исследований воздействия на климат опирается на значительную выборку территорий. По словам Котца, в ней рассматривались 1600 регионов и учитывались в динамике несколько климатических факторов.

Маршалл Берк, экономист Стэнфордского университета, автор работы о влиянии климата на финансы от 2015 года, согласен с последними выводами своих коллег. Берк отметил, что из-за сложностей расчетов "не стал бы придавать большого значения конкретным численным оценкам", данным в исследовании, признав, что "общая картина верна".