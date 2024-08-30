Чистки в Минобороны РФ: арестован ещё один бывший зам Шойгу - Павел Попов

By Euronews

Серия громких арестов в высшем руководстве российской армии продолжается. Бывшего заместителя министра обороны Павла Попова отправили в СИЗО. Его подозревают в хищении средств парка "Патриот".

РЕКЛАМА

Следственный комитет РФ возбудил в отношении экс-заместителя министра обороны, генерала армии запаса Павла Попова уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В четверг 235 гарнизонный военный суд в Москве по просьбе следствия отправил его в СИЗО "Бутырка". Заседание проходило в закрытом режиме, "в связи с возможностью раскрытия тайны следствия или другой охраняемой законом тайны".

Свою вину генерал не признал. Он останется под стражей как минимум до 29 октября.

Как сообщают госсми, военные следователи также допросили жену Попова и двух его сыновей. По месту его проживания и по другим адресам проводятся обыски.

Попова называют ближайшим соратником бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу. Почти 20 лет Попов проработал под его руководством в МЧС, а в 2013-м перешёл в МО на должность замминистра. Когда главу ведомства отправили в отставку, сняли с должности и его заместителя, уволив с военной службы.

В чём его обвиняют?

Дело Попова касается коммерческой деятельности парка "Патриот", который называют "военным Диснейлэндом". Он находится рядом с городом Кубинкой Одинцовского района Московской области. На территории парка площадью 5 тыс. га, построенного для демонстрации советских и российских вооружений, находятся полигон, авиабаза, музеи и выставочные залы, а также главный храм ВС РФ.

По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, "отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счёт этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым", - говорится в заявлении СК. Последних задержали ещё в начале августа по делу о коррупции. Оба признали вину и дали показания на Попова.

В нём уточняется, что Попов проводил строительные и ремонтные работы за счёт парка на своём загородном участке в Красногорском районе Подмосковья. Также он принуждал руководителей коммерческих организаций, связанных договором с парком, "выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их".

Кроме того, стало известно, что сам экс-военачальник и члены его семьи владеют недвижимостью на сумму более 500 миллионов рублей.

Если вина Попова будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Адвокат настаивает, что его подзащитный не был связан с деятельностью парка и к махинациям не причастен.

"Удар по клану Шойгу"

В мае этого года президент Владимир Путин назначил на должность главы Минобороны Андрея Белоусова, отправив в отставку Сергея Шойгу. Он занял пост секретаря Совбеза, что считают явным понижением по службе. Почти сразу в оборонном ведомстве начались кадровые чистки.

Павел Попов стал третьим замом Шойгу, ставшим фигурантом уголовного дела. Первым задержали Тимура Иванова, которого называли правой рукой бывшего министра обороны. Его обвиняют во взятке в особо крупном размере. Вторым под арест отправился Дмитрий Булгаков в связи с подозрениями в растрате и хищениях.

Также широкую огласку получили задержания начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи Минобороны Вадима Шмарина и экс-командующего 58-й армией Ивана Попова.

Ряд аналитиков связывают чистки с неудачным ходом военной операции России в Украине и внутриклановой борьбой российских элит.