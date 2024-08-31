NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Мужчины доминируют среди кандидатов в Евкомиссию. Фон дер Ляйен отстаивает гендерное равенство

Урсула Фон дер Ляйен
Урсула Фон дер Ляйен Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Крайний срок выдвижения кандидатов был назначен на 30 августа. Кто же претендует на высшие посты в Еврокомиссии?

Болгария

РЕКЛАМА

Бывший министр иностранных дел Екатерина Захариева и бывший министр экологии Юлиан Попов были предложены в пятницу (30 августа) в качестве двух кандидатов на пост еврокомиссара от Болгарии.

Кандидатуры стали предметом обсуждения в конце дня между президентом Болгарии Руменом Радевым и премьер-министром Димитром Главчевым и подтверждены представителями Болгарии в ЕС на сайте X.

Таким образом, Болгария стала единственной страной, присоединившейся к просьбе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предложить кандидатуры мужчин и женщин до 30 августа.

Италия

У нового комиссара ЕС от Италии Раффаэле Фитто за плечами долгая политическая карьера, начавшаяся в Апулии.

Он родился в Магли в провинции Лечче в 1969 году и окончил юридический факультет. В 1990 году Фитто был избран региональным советником от Христианско-демократической партии (ДК), что стало первым шагом в череде должностей, которые привели его в Брюссель сначала в качестве члена парламента (в 1999, 2014 и 2019 годах), а теперь и в качестве комиссара.

Дания

Дания выдвинула кандидатуру Дана Йоргенсена в состав второй команды комиссаров ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Ожидаемая кандидатура Йоргенсена, социал-демократа, стала частью более масштабных перестановок в кабинете министров, о которых объявила премьер-министр Метте Фредериксен.

Йоргенсен не новичок в Брюсселе: он начал свою политическую карьеру в 2004 году в качестве члена Европейского парламента, который он занимал до 2013 года.

Бельгия

Бельгия до сих пор не избрала комиссара, поскольку страна находится в состоянии политической нестабильности. Несмотря на то, что фон дер Ляйен настаивает на гендерном балансе, Бельгия скорее всего окажется в числе стран, которые, как ожидается, назначат комиссара-мужчину. До сих пор было выдвинуто лишь несколько кандидатур на посты еврокомиссаров от женщин.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Назначения в RAI и в еврокомиссары: испытания на прочность Мелони

Венгерский кандидат в еврокомиссары с неоднозначным прошлым

Италия депортировала марокканца, совершившего нападение во Франции

Европейский союз Болгария Бельгия