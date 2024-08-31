Мужчины доминируют среди кандидатов в Евкомиссию. Фон дер Ляйен отстаивает гендерное равенство

By Euronews

Крайний срок выдвижения кандидатов был назначен на 30 августа. Кто же претендует на высшие посты в Еврокомиссии?

Болгария

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Бывший министр иностранных дел Екатерина Захариева и бывший министр экологии Юлиан Попов были предложены в пятницу (30 августа) в качестве двух кандидатов на пост еврокомиссара от Болгарии.

Кандидатуры стали предметом обсуждения в конце дня между президентом Болгарии Руменом Радевым и премьер-министром Димитром Главчевым и подтверждены представителями Болгарии в ЕС на сайте X.

Таким образом, Болгария стала единственной страной, присоединившейся к просьбе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предложить кандидатуры мужчин и женщин до 30 августа.

Италия

У нового комиссара ЕС от Италии Раффаэле Фитто за плечами долгая политическая карьера, начавшаяся в Апулии.

Он родился в Магли в провинции Лечче в 1969 году и окончил юридический факультет. В 1990 году Фитто был избран региональным советником от Христианско-демократической партии (ДК), что стало первым шагом в череде должностей, которые привели его в Брюссель сначала в качестве члена парламента (в 1999, 2014 и 2019 годах), а теперь и в качестве комиссара.

Дания

Дания выдвинула кандидатуру Дана Йоргенсена в состав второй команды комиссаров ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Ожидаемая кандидатура Йоргенсена, социал-демократа, стала частью более масштабных перестановок в кабинете министров, о которых объявила премьер-министр Метте Фредериксен.

Йоргенсен не новичок в Брюсселе: он начал свою политическую карьеру в 2004 году в качестве члена Европейского парламента, который он занимал до 2013 года.

Бельгия

Бельгия до сих пор не избрала комиссара, поскольку страна находится в состоянии политической нестабильности. Несмотря на то, что фон дер Ляйен настаивает на гендерном балансе, Бельгия скорее всего окажется в числе стран, которые, как ожидается, назначат комиссара-мужчину. До сих пор было выдвинуто лишь несколько кандидатур на посты еврокомиссаров от женщин.