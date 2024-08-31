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Португалия. В результате крушения пожарного вертолета на реке Дору есть погибшие

Португалия. Борьба с огнем
Португалия. Борьба с огнем Авторское право Jeff Gritchen/ Orange County Register/SCNG © copyright 2024 Associated Press. All rights reserved
Авторское право Jeff Gritchen/ Orange County Register/SCNG © copyright 2024 Associated Press. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на португальском языке

На борту самолета находилось шесть человек. Только пилот остался в живых. Два тела были найдены внутри самолета, трое военных пропали без вести.

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Пожарный вертолет разбился в эту пятницу на реке Дору, в Песо-да-Регуа. По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, тревога была объявлена в 12:36.

Самолет участвовал в операции по борьбе с лесным пожаром в Жестасо, Байан.

В заявлении Управления гражданской обороны говорится, что самолет "потерпел аварию, в результате которой он причалил к реке Дору, недалеко от города Самодагес". На место происшествия были направлены несколько сил и средств, и пилот был спасен. Пострадавший был осмотрен медицинской бригадой и доставлен в больницу в Вила-Реал.

По последним данным властей, в вертолете, упавшем в реку, обнаружены два тела. Трое военных по-прежнему числятся пропавшими без вести. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

На месте происшествия работают десятки оперативников, в том числе три водолазные группы, беспилотники и несколько лодок.

Для оказания помощи семьям погибших вызваны психологи.

Президент Республики Марсело Ребело де Соуза направляется на место происшествия, чтобы сопровождать спасательную операцию. Премьер-министр Луис Монтенегро уже прибыл на место происшествия.

Источник из Управления по авиационным и железнодорожным происшествиям (GPIAAF) сообщил португальскому информационному агентству Lusa, что на место происшествия будет направлена группа, которая начнет расследование аварии.

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