Чем опасна работа в жару для здоровья человека?

Экскурсоводы и фермеры, миллионы людей работают под открытым небом даже в сильную жару. Что происходит с нашим организмом и чем это угрожает нашему здоровью?

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В этом месяце команда Climate Now приехала в Грецию. Мы встретились с учеными, которые изучают риски работы в условиях экстремальной жары.

Согласно последним данным, опубликованным службой мониторинга изменения климата «Коперник», март 2024 года стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений, превысив на 0,7 градусов Цельсия средний показатель 1991-2020 годов, в Европе превышение составило 2,2 градуса.

Среднемировые температуры в марте превысили на 0,7 градусов Цельсия средний показатель 1991-2020 годов. euronews

В Германии и Нидерландах март был самым теплым за всю историю наблюдений. На востоке США и в Канаде температура в марте превысила средний показатель. А вот в некоторых частях Калифорнии март выдался на редкость холодный и снежный. Температура поверхности моря продолжает бить рекорды в неполярных регионах.

Сравнение температурной аномалии марта 2024 года с данными за период с 1940-х годов. Данные предоставлены Службой мониторинга изменения климата «Коперник» при ECMWF. euronews

График температурных аномалий с 1940 года показывает, что среднемировая температура первых трех месяцев 2024 года превысила на 1,5 градуса доиндустриальные средние показатели. Данные за март говорят о том, что рекордные для этого времени года температуры держатся уже 10 месяцев подряд.

В марте 2024 года в Южной Европе количество выпавших осадков превысило средние значения. Данные предоставлены Службой мониторинга изменения климата «Коперник» при ECMWF euronews

Растущая проблема теплового стресса

Работники по всему миру сталкиваются с проблемой теплового стресса на рабочем месте. В прошлом эта проблема ассоциировалась со строителями и работниками физического труда, но сегодня исследования показывают, что она актуальна для самых разных слоев населения — от журналистов и страховых инспекторов до работников летних театров и экскурсоводов.

Андроники Милу проводит экскурсии по монастырям Метеоры, внесенным в список всемирного наследия. Она рассказала Euronews, что в летние месяцы жара бывает невыносимой. «Часто бывает 35 градусов Цельсия и выше, поэтому это достаточно тяжело. Нередко приходится ждать достаточного долго на ступеньках, чтобы подняться в монастырь. Это не помогает ни нам, ни другим людям переносить жару».

В самые жаркие дни она терпит убытки. «Когда жара становится невыносимой, археологические памятники закрывают, потому что никто не в силах выдержать такую жару», — рассказывает она.

Что происходит с нашим организмом при перегреве?

В Университете Фессалии, расположенном в городе Трикала, исследовательская группа под руководством профессора Андреаса Флуриса изучает влияние жары на организм во время работы. Профессор Флурис участвует в серьезных усилиях, призванных повысить осведомленность населения Греции о проблеме теплового стресса. В результате этих усилий Национальная метеорологическая служба начала публиковать в Интернете так называемую WBGT температуру — показатель, учитывающий радиационный фон, температуру и влажность.

Мы встретились с ним, когда он изучал фермера Афанасиоса Перистериса, закреплял на нем датчики для измерения его энергозатрат, внешней и внутренней температуры тела.

«Нам нужно знать, как реагирует его внешняя оболочка, так называемые покровы тела, а также его внутренние органы, что очень важно для температуры мозга», — говорит профессор Флурис.

Следующий этап — тяжелый физический труд в этой камере, нагретой до температуры аномальной жары и освещенной лампами, имитирующими солнечный свет. Во время работы 85 процентов энергии Перистериса превращается в тепло, нагревая его тело и мозг.

«Пока он работает в этих условиях, его внутренняя температура повышается. Если она поднимется выше 39-39,5 градусов Цельсия, температура мозга начнет сказываться на работе нервной системы. В какой-то момент мозг откажет, что вызовет угрожающее жизни состояние с вероятным смертельным исходом, которое мы называем тепловым ударом», — объясняет профессор Флурис.

Его исследования показывают, что мозг и нервная система наиболее чувствительны к жаре. «Не почки, не легкие, не сердце, хотя и они подвергаются воздействию, а в первую очередь нервная система дает сбой».

Летом Перистерис старается не работать в самые жаркие часы дня. Он говорит, что в жару он плохо себя чувствует.

«В жару я ощущаю дискомфорт, боль в груди, какую-то тяжесть спереди и затрудненное дыхание», — говорит он.

Эти симптомы — первый признак проблемы. При перегреве мозга и тела работники должны прекратить работу, отдохнуть, выпить воды и найти тень. По словам профессора Флуриса, эти меры сохранят их здоровье и производительность.

«Очень важно понимать, что жара — это взаимно проигрышная ситуация. Работники теряют свое здоровье, а работодатели теряют прибыль и финансовые выгоды из-за снижения производительности.

Но мы убедились, что при применении простых и практических решений производительность труда не снижается, а наоборот повышается», — заключает он.