Таяние полярных льдов продлит наши дни

Новое исследование из Швейцарии доказывает: вызванное потеплением таяние ледников сплющивает Землю и замедляет ее вращение. В итоге растет продолжительность дня.

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Таяние полярных ледяных шапок может повлиять на продолжительность дня сильнее, чем считалось ранее. Об этом свидетельствует новое исследование команды Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе.

Ученые сообщили, что таяние на полюсах, вызванное глобальным потеплением, приводит к перераспределению массы воды к экватору, что нарушат равновесие планеты и замедляет ее вращение. Этот процесс удлиняет дни - пока лишь на несколько миллисекунд, но в долгосрочной перспективе "прибавка" станет заметнее.

Айсберги в Восточной Гренландии. AP Photo/Felipe Dana, File

Человек или Луна: чья роль больше?

На скорость вращения Земли, определяющей длину дня, влияет сложный набор факторов, в том числе гравитационное притяжение Луны к нашим океанам и суше.

Последние исследования подтверждают и гипотезы и об антропогенном влиянии, если принять за точку отсчета, что человек вызывает потепление климата, на фоне которого тают ледники, сплющивая полюса и замедляя вращение Земли.

"Это похоже на то, как фигурист выполняет пируэт, сначала держа руки близко к телу, а затем широко расставляя их", - объясняет Бенедикт Соджа, автор исследования и профессор космической геодезии. По его мнению, если люди продолжат содействовать нагреву Земли, то это в конечном итоге окажет большее влияние на скорость вращения Земли, чем Луна. "Мы, люди, оказываем большее влияние на нашу планету, чем думаем", - объясняет Соджа. - Это, конечно, накладывает на нас огромную ответственность за будущее планеты".

Счет на миллисекунды

Исследование Швейцарской высшей технической школы Цюриха использовали современные модели искусственного интеллекта для понимания полярного движения и сдвига оси вращения Земли относительно земной коры. По их данным, в XX веке повышение уровня моря привело к тому, что продолжительность дня удлинилась в шаге от 0,3 до 1 миллисекунды.

Ученые отметили, что последние два десятилетия добавили нашим дням сразу 1,33 миллисекунды, что "значительно больше, чем в любое другое время". А к концу века, считают они, продолжительность дней может вырасти уже на 2,62 миллисекунды. В этом случае таяние льда, вызванное деятельностью человека, обгонит влияние Луны на вращение нашей планеты.