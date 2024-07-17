Париж обещает чистую Сену на время Игр

By Suman Naishadam/Tom Nouvian и AP

Министр спорта Франции нырнула в Сену, чтобы доказать, что она безопасна, Официально купание в ней запрещено уже более века. Министр надела защитный костюм.

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До начала Олимпийских игр в Париже остается меньше двух недель, но вопрос о чистоте Сены, которую планируется использовать как открытый водоем для соревнований, до сих пор не снят.

В костюме не страшно

Ранее искупаться в Сене и доказать ее безопасность обещали и мэр Парижа, и президент Франции. Решился на этот шаг пока один человек - министр спорта Амели Удеа-Кастера. Но она была в гидрокостюме!

Триатлонистка Леони Перо призналась, что не понимает сути дебатов: "Я плаваю в этой реке уже несколько лет, и у нас никогда не было проблем".

В прошлом году Перо приняла участие в тестовых соревнованиях в Сене. "Обстановка была невероятной, ну а состояние воды - не хуже, чем где-либо еще", - вспоминает Перо.

Главный враг - дождь

Чтобы очистить реку, Париж вложил 1,4 миллиарда евро в создание инфраструктуры, позволяющей сдержать попадание в Сену сточных вод во время ливней. В мае власти торжественно открыли гигантский подземный резервуар; по замыслу, в него будет уходить на очистку дождевая вода, которая раньше текла прямо в Сену.

Тем не менее одного резервуара явно мало, и несколько сильных ливней могут поднять уровень кишечной палочки в Сене выше порога безопасности, установленного для проведения соревнований Всемирной федерацией триатлона. "Сена - не особый случай, - говорит Метин Дюран, профессор гражданского и экологического строительства в американском Университете Вилланова. - Это действительно сложная и очень дорогостоящая проблема".

Организаторы Олимпийских игр заявили, что в случае очень сильных дождей плавательную часть триатлона уберут из состязаний. "Не очень часто, но такое уже случалось, - признает Оллала Сернуда, руководитель отдела коммуникаций международной организации World Triathlon. - И это всегда было связано с проблемой качества воды".

Вся надежда н солнце

В Париже, как и во многих других старых городах мира, действует комбинированная система канализации: городские воды и ливневые стоки идут по одним и тем же трубам. При сильных и продолжительных дождях их пропускная способность достигает предела, и неочищенная вода попадает в реку.

Ежедневно группа Eau de Paris проверяет состояние Сены. В июне анализы показывали небезопасный уровень кишечной палочки, а в начале июля ситуация улучшилась.

Организаторы Олимпиады сохраняют оптимизм, считая, что сухая и солнечная погода ближайших недель позволит провести соревнования в соответствии с планом. Ультрафиолетовые лучи убивают в воде бактерии, такие как кишечная палочка.