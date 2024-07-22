В Бельгии прогнозируется повышение температуры и увеличение количества экстремальных погодных явлений. Страна уже пострадала от наводнений и в будущем рискует столкнуться с засухой. Climate Now ведёт репортаж из коммуны Бельгии, которая уже ощутила на себе некоторые последствия происходящего.

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В этом месяце ведущий Climate Now посетил Валлонский регион Бельгии, чтобы узнать, как план адаптации к изменениям климата снизит риски и последствия, связанные с ожидаемыми наводнениями и засухой.

Температурная аномалия в июне 2024 года. Данные предоставлены службой Copernicus Climate Change Service при ECMWF euronews

По данным от Copernicus Climate Change Service на всей планете был самый тёплый июнь за всю историю наблюдений: температура на 0,7 градуса Цельсия выше среднего показателя 1991-2020 годов.

Турция столкнулась с аномальной жарой, в Греции зафиксирован самый тёплый июнь за всю историю наблюдений, а Кипр объявил красный уровень тревоги из-за жары.

Аномалия осадков в июне 2024 года. Данные предоставлены службой Copernicus Climate Change Service при ECMWF euronews

В Западной Европе месяц был прохладным, во многих странах температура была ниже средней для этого времени года.

Сильные ливни привели к наводнениям и оползням в Швейцарии, южной Германии, в некоторых районах Франции и в северной Италии.

Тем временем на другой стороне планеты площадь антарктического морского льда была на 12 % ниже среднего, что является вторым самым низким показателем для июня за всю историю наблюдений.

Площадь антарктического морского льда. Данные предоставлены службой Copernicus Climate Change Service при ECMWF Графические материалы: Международный полярный фонд - euronews

Двойной климатический вызов Бельгии

В июле 2021 года Бельгия пострадала от наводнений в результате рекордного количества осадков, которые привели к разрушениям и смертям. Коммуна Пепенстер, находящаяся в месте слияния двух рек, попала в зону затопления.

Река Фесдре протекает через Пепенстер euronews

«У нас были мысли о смерти»

Дом семьи Брассер, расположенный в Пепенстере недалеко от реки Фесдре, был затоплен во время наводнения. Опасаясь за свою жизнь, они были вынуждены подняться на крышу.

«В итоге вода на улице поднялась на пять или шесть метров, это просто непостижимо. Мы очень испугались. У нас даже были мысли о смерти», – вспоминает Поль Брассер, который до сих пор живёт в Пепенстере.

«Сейчас климат очень меняется, и наводнения доказывают это».

Пострадавший от наводнения в Пепенстере Поль Брассер euronews

Дом семьи Брассер и дома других людей были разрушены. От них остались лишь обломки.

Генеральный план для долины Фесдре

План адаптации к изменениям климата после наводнения в долине Фесдре, включая Пепенстер, рекомендует сократить количество домов на берегу реки, чтобы свести к минимуму будущие риски и ущерб.

Политика, разработанная для Валлонского региона консорциумом, включающим Льежский университет, предлагает заменить сосны на окрестных холмах лиственными деревьями, которые поглощают больше воды, а также насадить лесополосы вокруг сельскохозяйственных угодий, что принесёт двойную выгоду.

«Если вдоль полей будет больше зелёных насаждений, то засуху будет легче перенести, потому что, по сути, вы изменяете состав почвы и оставляете пространство для сохранения воды по краям, которая будет постепенно проникать в почву», – объясняет профессор Жак Теллер, эксперт по городскому планированию из Льежского университета, который работал над генеральным планом.

Профессор Жак Теллер даёт интервью Climate Now в Пепенстере euronews

«Мы должны дать природе простор»

В долине реки Фесдре, в Эйпене, также пострадавшем от наводнения в 2021 году, внедряются природоохранные решения, которые не только отводят дождевую воду, но и способствуют охлаждению.

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Климатический прогноз для Бельгии до 2100 года показывает, что температура может повыситься на 3,5 градуса Цельсия, а за год будет наблюдаться более 50 дней аномальной жары.

Мальмеди-штрассе озеленяется, а на бывшем берегу реки строится парк, высаживаются деревья, кустарники и цветы. Но какое истинное назначение у этой зелёной зоны?

«При наводнении ущерб снижается», – говорит профессор Жак Теллер из Льежского университета. «Во время засухи зелёная зона удерживает воду. Это способствует снижению температуры в городах – температуры поверхности и температуры воздуха, и это хорошо для людей».

Бывший берег реки в Эйпене превращается в парк euronews

Мэр Эйпена Клаудия Ниссен добавила: «Последние несколько лет показали, насколько тесно наша безопасность связана с устойчивым и перспективным территориальным планированием. И что охрана природы – это важная инвестиция в безопасность».

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«Частному сектору, а также государственным структурам необходимо готовиться к нарастающим кризисам, связанным с экстремальными погодными явлениями», – продолжила она. «Вот почему сегодня нам нужно перепланировать наши города и дать природе простор».

«Нам придётся сильно адаптироваться»

Национальная безопасность и устойчивое развитие – ключевые направления деятельности брюссельского Центра оценки рисков, связанных с изменением климата (CERAC), который был создан после наводнений в 2021 году.

Центр проводит независимую оценку рисков возникновения в Бельгии климатической и экологической угрозы в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Идея состоит в том, чтобы предоставить политикам актуальную информацию и рекомендации.

Директор CERAC Люк Бас в Брюсселе euronews

«Даже при самом оптимистичном сценарии придётся сильно адаптироваться, чтобы подготовиться к изменению климата, которое в любом случае произойдёт», – подчеркнул глава CERAC Люк Бас.

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«А для этого нам нужно знать, что произойдёт и где это произойдёт. Нам нужно больше знать об особенностях местности и о географическом аспекте бедствий, которые на нас обрушиваются».