Учиться у природы: ЕС призывает внедрять естественные решения для экозащиты

Природа - наш ценнейший союзник в том, что касается улучшения доступности, качества и защиты воды, будь то водно-болотные угодья, реки или городские водоемы. Власти ЕС предлагают активнее внедрять природоориентированные решения для оздоровления экосреды.

Европейская комиссия определяет природоориентированные решения как "вдохновленные и поддерживаемые природой решения, которые являются экономически эффективными, обеспечивают одновременные экологические, социальные и экономические выгоды и способствуют повышению устойчивости. Такие решения привносят природу, природные особенности и процессы в города, ландшафты и морские пейзажи посредством локальных, ресурсосберегающих и системных вмешательств".

В чем плюсы?

Признанные одним из лучших способов увеличения биоразнообразия и повышения устойчивости к изменению климата, природные решения часто используются для достижения более устойчивых результатов. Часто вполне самодостаточные, они могут помочь подготовиться и даже предотвратить связанные с водой катастрофы, к примеру, наводнения.

Водно-болотные угодья обеспечивают множество преимуществ, включая фильтрацию и хранение воды, защиту от наводнений и связывание углерода. ©euronews

Вот неполный перечень преимуществ "сотрудничества" с природой:

Восстановление водно-болотных угодий улучшает фильтрацию воды и защиту от наводнений.

Зеленые крыши поглощают дождевую воду и улучшают качество городского воздуха.

Проницаемые тротуары уменьшают стоки и пополняют запасы грунтовых вод.

Дождевые сады улавливают и поглощают ливневые стоки.

Лесовосстановление улучшает инфильтрацию почвы и уменьшает стоки.

ЕС и его партнер - природа

В программе "Зеленый курс" ЕС особое внимание уделяется климатической защите, повышению устойчивости, профилактике и готовности. Брюссель также стремится защитить биоразнообразие и экосистемы, обеспечить устойчивое сельское хозяйство. Природные решения рассматриваются как ключевые инструменты для достижения этих целей.

ЕС финансирует 76 исследовательских и инновационных проектов в 71 стране, на которые выделено более 600 миллионов евро. Такие члены блока, как Бельгия, Испания и Германия, также вкладывают значительные средства в природоохранные решения. Несмотря на доказанную эффективность, глобальные инвестиции в природные решения в 2018 году составили менее 1% от общего объема финансирования инфраструктуры управления водными ресурсами.

Растительность вдоль водоемов способствует фильтрации загрязняющих веществ, укреплению берегов рек и созданию среды обитания диких животных. ©euronews

Euronews и Европейская комиссия сотрудничают в продвижении кампании Европейского союза по рациональному использованию воды #WaterWiseEU.

Наша серия программ Water Matters и упомянутая кампания ЕС направлены на повышение осведомленности о растущей нагрузке на европейские водные системы и необходимости устойчивого управления ресурсами. В программах нашего канала рассматриваются вопросы, связанные с водой, и подчеркивается важность защиты природы и экосистем, которые являются неотъемлемой частью ее круговорота.

Благодаря интересному контенту Euronews и Европейская комиссия надеются вдохновить людей и сообщества на то, чтобы стать по-настоящему #WaterWiseEU.