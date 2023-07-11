Обнаруженные залежи фосфатов, титана и ванадия помогут решить проблему нехватки "критически важных" полезных ископаемых и обеспечить независимость ЕС от неевропейских стран-поставщиков.
На юго-западе Норвегии нашли месторождение редких полезных ископаемых, которое претендует на звание крупнейшего на планете. Эксперты полагают, что залежей будет достаточно, чтобы удовлетворить мировой спрос на удобрения, солнечные батареи и аккумуляторы для электромобилей на многие десятилетия вперёд.
Компания Norge Mining, которая с 2018 года ведёт добычу на этом участке, сообщила, что было обнаружено 70 миллионов тонн минералов.
Среди них фосфаты, которые считаются ключевым элементом в разработке многих "зелёных" технологий, и особенно - широко используются для производства фосфорных удобрений. Находка пришлась как нельзя кстати, учитывая проблему с поставками, которую в последнее время испытывает Европа.
Предупреждение ЕС о нехватке фосфатов
В 2012 году Гаага опубликовала доклад, предупреждающий о дефиците фосфатов, с которым столкнутся многие страны. Считается, что крупнейшее месторождение этих редких минералов находится в России. Но после её вторжения в Украину импорт российских фосфатов был существенно ограничен.
Марокко, Китай, Иран и Сирия также добывают их в большом объёме. Но в последние полтора года цены на удобрения выросли в разы.
Некоторые учёные даже предупреждали о том, что планету ждёт настоящий "фосфогеддон".
Мы должны_"намного рациональнее использовать фосфор",_ - сказал профессор Фил Хейгарт из Ланкастерского университета в интервью британской газете "Гардиан". "В противном случае, нам грозит катастрофа".
Профессор Бристольского университета Пенни Джонс была ещё категоричнее: "Без фосфора нет жизни на Земле", - сказала она.
Кроме того, дефицит фосфорных удобрений сказывается на мировом производстве продуктов питания. С фосфатами также связан процесс цветения водорослей, которые угрожают рыбным запасам и выделяют нагревающий планету метан.
Фосфора хватит на целое столетие
Новые залежи, обнаруженные в Скандинавии, теоретически могут удовлетворить мировой спрос на аккумуляторы и солнечные батареи на срок до 100 лет, подтвердили в Norge Mining.
Министр торговли и промышленности Норвегии Ян Кристиан Вестре заявил, что страна "обязана" развивать "самую устойчивую в мире минеральную промышленность".
Ежегодно страны мира потребляют в совокупности 45 миллионов метрических тонн фосфора.
После добычи фосфатную породу перерабатывают в фосфорную кислоту. Она может использоваться в очень широком спектре областей: начиная от производства литий-железо-фосфатных аккумуляторов, заканчивая кормами для животных.
Значимое открытие
"Когда в Европе находят что-то масштаба, который превышает все другие известные нам месторождения, - это открытие, имеющее особую значимость", - сказал основатель компании Norge Mining Майкл Вурмсер в интервью Euractiv.
"Мы считаем, что фосфор, который мы сможем производить, будет важен для Запада - он обеспечит автономность", - продолжил он.
Однако переработка фосфора - процесс весьма углеродоёмкий. Отчасти поэтому Европа в последние годы практически перестала ей заниматься.
Чтобы свести к минимуму вредное воздействие на окружающую среду, Norge Mining планирует применять специальные технологии перехвата и хранения углерода. Правда, их эффективность некоторые эксперты ставят под сомнение.
На месторождении в Норвегии помимо фосфатов обнаружено и другое не менее важное сырьё - титан, который часто используется для изготовления протезов и в самолётостроении, а также ванадий, который незаменим в производстве конструкций из нержавеющей стали.
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