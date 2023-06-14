Как солнечные панели работают в жару?

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Великобритания впервые за несколько недель включила угольную электростанцию вблизи Ноттингема. Критики говорят, что солнечные батареи плохо работают в жару.

В Великобритании впервые за несколько недель заработала угольная электростанция, но не потому, что солнечные батареи не справляются с жарой, как утверждают некоторые.

Из-за резкого повышения температуры всё больше людей включают кондиционеры, и вчера Британская электрокомпания National Grid дала зеленый свет угольной электростанции Рэтклифф-на-Соаре в Ноттингемшире.

Это ознаменовало конец 46-дневного перерыва от вырабатываемой углем электроэнергии — самого длительного с лета 2020 года, и этот шаг вызвал осуждение со стороны экоактивистов.

"Это признак неудачи, что National Grid обращается к одному из самых загрязняющих видов производства электроэнергии, чтобы справиться с летней жарой, которая, как мы знаем, усугубилась из-за изменения климата", — сказала руководитель политической кампании "Гринпис" Великобритании Эми Маккарти.

Некоторые комментаторы также указали на технологические недостатки. "Из-за жары солнечные батареи стали слишком горячими, чтобы работать эффективно", — сообщила правая британская газета The Telegraph.

Тем не менее промышленные группы утверждают, что это не совсем так. Летом производится больше солнечной энергии, чем в любое другое время — независимо от того, насколько жарко, утверждает Solar Energy UK.

"Идея о том, что солнечные панели плохо работают в жару, является грубым и фундаментальным заблуждением", — заявили в организации.

Солнечная батарея Canva

Справляются ли солнечные батареи в жаркую погоду?

Это правда, что панели менее эффективны при высоких температурах. Фотоэлектрические элементы преобразуют немного меньшую долю солнечного света в электричество в более жарких условиях, объясняют специалисты по солнечной энергии.

Они рассчитаны на работу при температуре от -40°C до +85°C. Производительность снижается, когда температура поднимается выше 25°C, но только на 0,34% на каждый дополнительный градус.

Это довольно незначительный показатель, согласно данным Solar Energy UK. Даже при температуре, близкой к температуре кипения, выходная мощность снизится всего на 20% при прочих равных условиях.

"На самом деле это не так уж и важно. Высокая температура лишь незначительно влияет на общую мощность солнечной энергии - это вторичный эффект, — говорит ведущий технический эксперт Великобритании по данной технологии Аластер Бакли, профессор органической электроники из Университета Шеффилда. — Если на улице солнечно и жарко, вы получите хорошую мощность".

Университет предоставляет данные о производстве фотоэлектрической энергии в реальном времени, которые подтверждают это: за последнюю неделю солнечная энергия обеспечивала около 27% потребностей Великобритании в электроэнергии каждый обеденный перерыв.

"Солнечная энергия прекрасно работает в пустыне Саудовской Аравии — и там устанавливаются те же панели, что и на крышах домов в Бирмингеме или в поле в Оксфордшире", — говорит глава Solar Energy UK Крис Хьюэтт.

Угольные и газовые станции также менее эффективны в жару

Тепловые электростанции, включая угольные, газовые и атомные, также подвержены влиянию жары.

Производительность этих станций снижается при повышении температуры охлаждающей воды, что обусловлено законами термодинамики, говорит Solar Energy UK. Этот эффект будет усугубляться по мере дальнейшего изменения климата.

"Это правда, что панели менее эффективны при более высоких температурах — однако солнечная энергия остается экономически эффективной по сравнению с ископаемым топливом. Она, безусловно, более эффективна с точки зрения климата, — сказал Euronews Green представитель компании SolarPower Europe. — Экстремальные температуры, вызванные изменением климата, — это еще одна причина для внедрения солнечной энергетики".

В новом отчете европейской отраслевой группы говорится, что главная проблема в развитии солнечной энергетики в Великобритании исходит не от солнца, а от "хронического недоинвестирования" в распределительные сети страны.

"Летом мы должны обращаться к солнечной энергии, однако в настоящее время возобновляемая энергия пропадает впустую, потому что наша сеть не может передать энергию, а сотни проектов по возобновляемой энергии приостановлены из-за невозможности подключения", — добавил Маккарти.

Уголь, однако, находится на пути к выходу из энергетической системы Великобритании. Это ископаемое топливо сейчас вырабатывает всего 2% электроэнергии в стране и должно быть постепенно прекращено к октябрю 2024 года.