В Европе много украинского зерна, а миру его не хватает

Программа "О положении Союза": Увеличение производства боеприпасов в Европе для Украины. Российское вторжение усугубило нехватку в мире продовольствия. Подготовка к засухам на Юге. 37 песен конкурса "Евровидение"

**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Изабель Маркеш Да Силва: "**На протяжении десятилетий страны Евросоюза находились под «зонтиком» военной защиты Соединённых Штатов посредством НАТО. Это означает, что они не вкладывали особенно много средств в отечественное производство вооружений. Но затем Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

А на минувшей неделе Еврокомиссия изложила план по увеличению производства боеприпасов, сокращённо ASAP. На него будет выделено 500 млн евро. Страны-члены ЕС будут вместе финансировать проекты оборонной промышленности и пытаться укрепить геополитическую репутацию блока.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон:

ASAP нацелен на укрепление нашей европейской оборонно-промышленной базы для удовлетворения потребностей Украины, а также, в долгосрочной перспективе, для решения новых проблем безопасности в Европе. Мы ясно видим, что все страны-члены теперь стремятся увеличить свои расходы на оборону.

Украина опаздывает кормить планету

Общеизвестно, что война в Украине уже более года оказывает огромное влияние на поставки энергоносителей, удобрений и продовольствия, особенно зерна. Черноморская зерновая инициатива помогла отправить миллионы тонн зерна из украинских портов в менее развитые страны, особенно в Африку. Но пагубный эффект оказался таким, что в 2022 году число людей, испытывающих острую нехватку продуктов питания, возросло до 258 млн в 58 странах. Это на 65 млн человек больше, чем в предыдущем году.

Цифры из Глобального доклада о продовольственных кризисах были представлены на этой неделе международной сетью, созданной 7 лет назад. Это глобальный альянс между Объединёнными Нациями, Евросоюзом, а также различными агентствами и организациями, занятыми борьбой с продовольственным кризисом. Среди них - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Директор Управления ФАО по чрезвычайным ситуациям и устойчивости Рейн Полсен кратко сообщил прессе, что поставлено на карту:

На самом деле это набор взаимосвязанных проблем, в том числе усугубление экономических трудностей военным насилием. Это также не в последнюю очередь вызвано негативными последствиями пандемии Covid-19, которые всё еще остро ощущает мир. В этот набор входят, конечно, климатические вызовы, из-за которых происходят экстремальные погодные явления.

Мой гость - Лавиния Антоначи, эксперт ФАО по продовольственным кризисам.

Российское вторжение усугубило нехватку еды

Да Силва: Конфликты и климатические катастрофы хорошо известны как причины продовольственного кризиса, но впервые экономические потрясения стали его основной движущей силой в 27 странах. Связано ли это с войной в Украине?

Антоначи: В докладе за 2022 год подчеркивается, что для проживающих в эти странах 84 млн человек основные причины нехватки продовольствия носят экономический характер. Теперь они сильно связаны с последствиями пандемии COVID-19 и опосредованным воздействием войны в Украине. Таким образом, ранее существовавшая экономическая уязвимость усугубилась ещё и войной в Украине.

Да Силва: Международное соглашение об экспорте зерна из Черноморской зоны не было заключено во-время, чтобы помочь некоторым людям в прошлом году. Может быть, оно запоздало, чтобы помочь людям и в этом году?

Антоначи: Эти глобальные инициативы, безусловно, помогли смягчить кризис на мировом уровне, но его последствия ощущаются во многих странах. Кое-где рыночные цены всё ещё слишком велики. Но в целом я бы сказала, что результаты достигнуты положительные, хотя успешную борьбу с кризисом сдерживают уже существовавшие экономическое дисбалансы во многих странах.

Да Силва: Как мы должны помогать нуждающимся людям, а также устранять некоторые коренные причины их тяжелого положения, а именно недостатки в сельском хозяйстве во многих странах глобального Юга?

Подготовка к засухам на Юге

Антоначи: Странам, переживающим продовольственный кризис, было выделено около 14 млрд долларов. Однако в этом гуманитарном контексте очень важны инвестиции в сельское хозяйство. Пока они производится лишь в незначительном объёме, учитывая, что только 4% этой помощи странам с продовольственным кризисом идет на развитие аграрного сектора и поддержку средств к существованию.

Да Силва: Ученые говорят, что климатический феномен Эль-Ниньо сыграет серьёзную роль в 2023 году и приведет к большому количеству засух и наводнений. Достаточно ли мир подготовлен, чтобы справиться с грядущей нехваткой продуктов питания?

Антоначи:ФАО вместе с другими агентствами уже разрабатывает планы, такие как протоколы упреждающих действий, особенно в странах, где продовольственная безопасность является серьезной проблемой. Например, подготовка на случай засухи и неурожая ведётся в Буркина-Фасо, Чаде, Нигерии, а также на Юге Африки. Именно это страны находятся в преддверии ужасной ситуацией в смысле острой нехватки продовольствия.

37 песен на конкурсе "Евровидение"

Чтобы закончить на более позитивной ноте, напоминаем вам, что «Ливерпуль-Арена» в Соединённом Королевстве станет местом проведения песенного конкурса «Евровидение». Он должен был состояться в Украине, которая победила в прошлом году, но все мы знаем причины, по которым он должен быть где-то в другом месте.

Полуфиналы пройдут во вторник и четверг, а финал состоится 13 мая. Шоу откроют прошлогодние победители Kalush Orchestra, а также то, что называется «Голоса нового поколения».

А пока артисты готовятся выступить как можно лучше и убедить публику проголосовать за них. В заявочном списке 37 песен, но, конечно же, только одна может стать победителем этого 67-го песенного конкурса Евровидение".