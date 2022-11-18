Через шахты к "зелёному переходу": редкие земли – новое поле для битвы

Мировые державы начали гонку за редкозёмом. Редкоземельные элементы – важнейшие металлы, необходимые для осуществления климатического перехода, ведь без них невозможно производить электрические батареи, ветряные турбины и сетевые устройства.

Пандемия, кризис полупроводников и война в Украине выявили уязвимость логистических цепочек. Европейские институты стремятся объединить усилия государственных и частных игроков для развития сектора, способного снизить зависимость ЕС от поставщиков критически важного сырья.

В Брюсселе состоялась тематическая конференция.

"Каждую неделю мы видим все больше проектов, связанных с сырьем и, в частности, критически важным сырьем. За последние 2 года в европейский инвестиционный банк поступило не менее 80 досье. Нас интересует полный цикл от добычи и переработки до сборки и строительства заводов по производству батарей", – говорит Эоин Кин, инженер Европейского инвестиционного банка.

Компании намекают, что новая технологическая битва должна вестись на континенте. Освоению новых месторождений в Европе порой мешают бюрократические барьеры.

Открытие шахты иногда может занять 15-20 лет, при этом большая часть времени уходит на выбивание разрешений. Я думаю, что у нас есть возможность сделать этот процесс проще и быстрее.

В то же время в Евросоюз входят 27 государств с совершенно разным законодательством, касающимся горнодобывающей промышленности. Нужно попытаться привести всё это к общему знаменателю и вместе двигаться вперёд. Джонатан Ванхерберген Главный советник по связям с ЕС, концерн Rio Tinto

Но борьба за сырьё и технологии также поднимает вопросы общественного консенсуса. Для разработки редких земель необходимо убедить граждан и местные власти, что польза от открытия шахт перевешивает риски, связанные с загрязнением окружающей среды.