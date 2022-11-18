Через шахты к "зелёному переходу": редкие земли – новое поле для битвы

Через шахты к "зелёному переходу": редкие земли – новое поле для битвыКомментарии
Мировые державы начали гонку за редкозёмом. Редкоземельные элементы – важнейшие металлы, необходимые для осуществления климатического перехода, ведь без них невозможно производить электрические батареи, ветряные турбины и сетевые устройства.
Пандемия, кризис полупроводников и война в Украине выявили уязвимость логистических цепочек. Европейские институты стремятся объединить усилия государственных и частных игроков для развития сектора, способного снизить зависимость ЕС от поставщиков критически важного сырья.
В Брюсселе состоялась тематическая конференция.
"Каждую неделю мы видим все больше проектов, связанных с сырьем и, в частности, критически важным сырьем. За последние 2 года в европейский инвестиционный банк поступило не менее 80 досье. Нас интересует полный цикл от добычи и переработки до сборки и строительства заводов по производству батарей", – говорит Эоин Кин, инженер Европейского инвестиционного банка.
Компании намекают, что новая технологическая битва должна вестись на континенте. Освоению новых месторождений в Европе порой мешают бюрократические барьеры.
Но борьба за сырьё и технологии также поднимает вопросы общественного консенсуса. Для разработки редких земель необходимо убедить граждан и местные власти, что польза от открытия шахт перевешивает риски, связанные с загрязнением окружающей среды.