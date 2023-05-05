Рейтинг: в каких европейских странах самый дешевый и доступный общественный транспорт?

В новом рейтинге оцениваются различные европейские страны и их столицы по стоимости и доступности общественного транспорта.

В новом отчете Greenpeace рассказывается о работе общественного транспорта в 30 европейских странах.

Организация составила рейтинг стран по четырем критериям: простота системы покупки билетов, доступность билетов на длительный срок, скидки для социально незащищенных групп населения и ставки НДС. В отчете также рассматривались отдельные столицы, которые оценивались по тем же категориям.

Каждой столице и стране была поставлена оценка по шкале из 100 баллов.

Люксембург, Мальта, Австрия, Германия, Кипр и Испания заняли первое место, получив высокие баллы за простоту приобретения билетов и скидки. Столица Эстонии Таллин, Люксембург и Валлетта на Мальте заняли первые три места в рейтинге городов.

Греция, Хорватия и Болгария оказались в конце списка среди стран, причем Болгария не набрала ни одного балла ни в одной из четырех категорий.

Что касается городов, то столица Нидерландов Амстердам, Лондон (Великобритания) и Дублин (Ирландия) получили наихудшие оценки по стоимости и доступности.

Где в Европе общественный транспорт стоит дешевле и дороже всего?

Города с самыми дешевыми месячными или годовыми билетами - Прага, Братислава, Рим и Вена. Здесь стоимость проезда составляет около 0,85 евро или меньше в день.

Мадрид также попал в этот список, но только на время: 60-процентная скидка на месячные билеты действует до 30 июня этого года. Испания также сделала региональные и пригородные поезда бесплатными для частых пользователей до конца 2023 года, хотя есть некоторые ограничения, максимум четыре поездки в день.

Испания предпринимает усилия по снижению стоимости общественного транспорта. IMAGO/viennaslide via Reuters Connect

Самыми дорогими городами Европы оказались Лондон, Дублин, Париж и Амстердам. Билеты здесь обойдутся вам более чем в 2,25 евро в день.

Как убедить граждан не пользоваться своими автомобилями?

"Мы не выступаем за бесплатный транспорт, - подчеркивает Хервиг Шустер, эксперт по транспорту кампании Greenpeace "Мобильность для всех". - Мы говорим, что транспорт должен быть доступным. Бесплатный транспорт может быть в Люксембурге, который является богатой страной. Это нормально".

Большинству стран было проще стремиться к стоимости билетов около 1 евро в день, говорит Шустер.

Таллин стал одним из первых городов, сделавших общественный транспорт бесплатным для жителей в 2013 году, и это привело к росту спроса на 1,2 процента с момента отмены платы за проезд.

Пассажиры на подземной автобусной станции Виру в центре Таллина AFP

Люксембург - первая европейская страна, сделавшая проезд бесплатным как для местных жителей, так и для иностранных туристов. Однако это не смогло убедить людей отказаться от автомобилей.

Greenpeace отмечает, что это, вероятно, связано с тем, что более 200 000 человек приезжают в Люксембург ежедневно из других стран: им все равно придется покупать билеты у себя.

"Люди обычно едут в Люксембург из Германии, из Бельгии и все равно пользуются автомобилем, потому что пользы не так уж и много, если они не платят только за люксембургский участок пути", - говорит Шустер.

В 2022 году Мальта стала второй страной ЕС, сделавшей общественный транспорт бесплатным. Но не на всех видах транспорта, исключение составляют экспрессы и паромы.

Пользователям общественного транспорта по-прежнему необходимо предъявлять "билетную карту Tallinja", которая дает право на бесплатный проезд после однократной регистрации за 15 евро. Это означает, что недорогой общественный транспорт Мальты менее доступен для нерезидентов.

Что поможет пользоваться общественным транспортом чаще?

Greenpeace утверждает, что снижение стоимости проезда в общественном транспорте - один из "самых простых и быстрых" способов пересадить людей с автомобилей на поезда и автобусы. Это также может помочь в борьбе с кризисом стоимости жизни и растущей транспортной бедностью.

Однако стоимость общественного транспорта должна быть ниже, чем стоимость эксплуатации автомобиля, и стоить соответствующе, иначе люди не будут им пользоваться. В отчете отмечается, что многие страны и города за последние недели, месяцы и годы сделали общественный транспорт дешевле, но еще есть над чем работать.

"В краткосрочной перспективе в большинстве стран существует проблема финансирования", - говорит Шустер. - Если вы делаете общественный транспорт дешевле, то, конечно, это покрывается за счет налогоплательщиков, по крайней мере, в краткосрочной перспективе".

Вместе с тем существует "огромный потенциал" для перевода средств из субсидий на ископаемое топливо или введения налогов на авиабилеты и керосин для уменьшения цен на проездные, добавляет Шустер. Одним из самых простых способов сокращения расходов была бы отмена НДС, ставки которого в некоторых странах Восточной Европы достигают 20 процентов.

"В течение нескольких лет, я думаю, все правительства могли бы ввести такое справедливое ценообразование", - убежден Шустер.

Также важно упростить навигацию в системах продажи билетов. Шустер говорит, что электронные карты, которые можно использовать повсеместно, например в Нидерландах, являются хорошим решением. Особенно по сравнению с Болгарией, где при пересадке с одного вида транспорта на другой может понадобиться несколько билетов.

Сочетание низкой стоимости, хорошей инфраструктуры, простой и понятной системы продажи билетов станет лучшим способом поощрить больше людей пользоваться общественным транспортом.

Что такое "климатический билет" и может ли он стать решением проблемы?

По данным Greenpeace, несколько прогрессивных стран и городов задали общеевропейскую тенденцию к введению так называемого "климатического билета".

"Наше определение климатического билета - это билет на общественный транспорт, который действителен для всех или большинства видов общественного транспорта... в течение определенного периода", - объясняет Шустер.

Три из 30 стран - Австрия, Венгрия и Германия - уже ввели такие проездные документы, их можно использовать по всей стране.

"Модель, которая ближе всего к нашей [рекомендации], - австрийская, потому что австрийский климатический билет распространяется на все виды транспорта. Вы можете использовать проездной как в сельской местности, так и в Вене", - говорит Шустер.

Greenpeace призывает все европейские страны, которые еще не снизили стоимость проезда в общественном транспорте, переходить на климатический проездной.

Рольф Эрфурт, директор по эксплуатации берлинской компании общественного транспорта BVG, держит в руках Deutschland Ticket. AFP

Отчет показывает, что идеального "климатического билета" в Европе пока не существует. Но есть несколько интересных инициатив, которые можно улучшить и применить в других странах.

Например, Шустер говорит, что хотя австрийская модель хороша, она слишком дорога. "Немецкий билет" дешевле, но он не действует в некоторых городских транспортных сетях.

Трансграничная продажа билетов, как в Люксембурге, также является проблемой в Европе. Если людям приходится покупать два национальных проездных на общественный транспорт, чтобы проехать всего 30 км, это не делает такую систему удобной.

"Это необходимо изменить, и я думаю, что Европейская комиссия может взять на себя часть работы", - заключает Шустер.