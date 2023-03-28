Самая богатая страна мира сделала общественный транспорт бесплатным: вот что произошло дальше

Люксембург стал первой страной в мире, отменившей плату за проезд во всем общественном транспорте в 2020 году. И три года спустя жители хвалят эту схему.

По их словам, такая система позволяет "легко путешествовать", а также "положительно влияет на окружающую среду". Для других народная система стала рассматриваться как "основное право".

Вот как работает эта схема.

Почему Люксембург сделал общественный транспорт бесплатным?

Схема была частично введена для решения автомобильной проблемы в стране.

В 2020 году в Люксембурге была самая высокая плотность автомобилей в ЕС: 696 на 1000 человек по сравнению со средним показателем 560. В результате страна страдает от плохого трафика и высокого уровня выбросов в атмосферу.

Жители говорят, что бесплатный транспорт побуждает их оставлять машины дома.

"Поскольку это бесплатно, проще выбрать между общественным транспортом и личным автомобилем, - говорит бухгалтер Эдгар Бисениус. - Это лучше для окружающей среды и практичнее".

Однако некоторые говорят, что машин по-прежнему много на дорогах.

"Культура автомобилей по-прежнему очень распространена, и по-прежнему довольно сложно переманить людей из машины в общественный транспорт", — говорит Мерлин Гиллард, исследователь, специализирующаяся на общественном транспорте.

Поскольку схема была введена во время пандемии COVID, измерить ее влияние было непросто.

Данные из других источников свидетельствуют о том, что влияние бесплатного транспорта на устойчивость может быть минимальным. С момента введения бесплатного общественного транспорта в 2013 году в столице Эстонии Таллине наблюдается, наоборот, рост использования автомобилей.

Социальные последствия экономии считаются более значительными.

Высоко оценивая этот элемент, учитель из Люксембурга Бен Дравицки говорит: "Это хорошая инициатива, она благоприятствует государственному сектору, укрепляет государственный сектор".

Для него эта система уже закрепилась как норма.

"Транспорт является одним из основных прав жителей. Если у вас есть право на работу, у вас также есть право добираться до работы без особых затрат", - считает он.

Как работает схема бесплатного транспорта Люксембурга?

С 29 февраля 2020 года все виды общественного транспорта, включая автобусы, поезда и трамваи, стали бесплатными как для жителей, так и для туристов.

Схема действует по всей стране, пассажирам нужно купить билет только в том случае, если они хотят путешествовать первым классом.

Доход от продажи билетов в Люксембурге ранее составлял 41 миллион евро в год, что составляет небольшую долю от более чем 500 миллионов евро эксплуатационных расходов всей системы общественного транспорта страны. Дефицит покрывается в основном налогоплательщиками с более высокими налогами.

"Это значительные затраты, но… их оплачивают налогоплательщики, - объясняет Франсуа Бауш, вице-премьер Люксембурга. - Там больше справедливости, потому что очевидно, что те, кто платит мало налогов, ничего не платят или платят очень мало в этой системе. А у тех, кто платит больше налогов… платят больше".

В результате инвестиции в транспортную систему страны не замедлились. Новая трамвайная система работает надежно. Страна сделала рекордные инвестиции в улучшение своей железнодорожной сети.

Хорошо ли Люксембург связан с остальной Европой?

Люксембург отлично связан с другими частями Европы общественным транспортом. Страна имеет железнодорожное сообщение с Францией благодаря TGV. Париж находится всего в двух часах езды на поезде. Он также связан с Германией скоростными поездами ICE.

Поезда ходят из Люксембурга в столицу Бельгии Брюссель каждый час и в Льеж каждые два часа.

Жители приграничных городов также пользуются бесплатным транспортом.

"Это позволяет всем приграничным жителям, особенно из Бельгии, Германии и Франции, легко перемещаться", — говорит временный работник Готье Мумкама.

"И кроме того, это хорошая форма свободы. У нас во Франции этого нет. Меньше контролеров, меньше хлопот", - убежден Мумкама.