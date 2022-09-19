Эстонская столица и Люксембург стали первыми в Европе городами, где полностью отменили оплату проезда в общественном транспорте: в Эстонии - на уровне города, а в Люксембурге - на уровне всей страны.

Более 50 крупных и мелких городов в Европе ввели бесплатный проезд в общественном транспорте, мотивируя это решение заботой о состоянии климата и стремлением к большему социальному равенству.

Идея проста: граждане получают неограниченный бесплатный доступ к общественному транспорту для ежедневных поездок. Войцех Кебловски, исследователь из "Свободного университета" Брюсселя сравнивает эту идею с посещением общественных парков:

"Никто не просит нас платить за каждую минуту или каждый час, проведенный в парке. Так почему бы не рассматривать общественный транспорт как часть такой же системы, часть этой социальной нормы?" - задаётся вопросом Кебловски.

Люксембург стал первой страной в мире, в которой отменили плату за проезд во всем общественном транспорте в 2020 году. Власти очень гордятся этим.

"Когда мы сделали бесплатным весь общественный транспорт, это была словно "вишенка на торте": это подтолкнуло общество к диалогу о том, как переосмыслить свой образ жизни, способы передвижения и поближе рассмотреть суть нашего эксперимента", - рассказал в интервью Euronews заместитель премьер-министра страны Франсуа Бауш.

Работает ли принцип бесплатного общественного транспорта?

В отличие от Люксембурга, городские власти Таллина внимательно анализируют свой собственный эксперимент по предоставлению бесплатного транспорта, начатый более 9 лет назад. Как выяснилось, в Таллине скептически относятся к тому, что проект помог убедить водителей оставить свои автомобили и пересесть на транспорт.

"На примере Таллина мы увидели, что пересадка с общественного транспорта на автомобили увеличилась, - объясняет эксперт по устойчивому развитию мобильности Эстонской транспортной администрации Мари Юсси. - За девять лет доля автомобилей для совершения поездки от одной точки до другой выросла с 42% до 48%. Таким образом, с точки зрения устойчивого развития эксперимент не доказал своей эффективности".

Тем не менее, как Юсси признает, в социальном плане эксперимент, возможно, принес больший эффект.

"Семьи с большим количеством школьников экономят деньги в течение года. А в отдельных районах страны с 2018 года некоторые окружные автобусы также стали бесплатными. В сельской местности мы видим, возможно, более позитивный эффект, потому что раньше региональный автобусный транспорт был дорогим", - рассказала она в интервью Euronews.

Даже сторонники эксперимента предупреждают, что бесплатный общественный транспорт не является панацеей для устойчивого развития общественной мобильности.

"Если у вас нет глобального видения, нет современной стратегии, если у вас нет инвестиционной программы, которая должна улучшить систему пересадок, улучшить качество общественного транспорта, то само по себе введение бесплатного общественного транспорта - не очень хорошая идея", - говорит Бауш.

Юсси и Кебловски также согласны с тем, что улучшение качества и пересадок общественного транспорта становятся ключом к привлечению большего числа пассажиров, а политика бесплатного проезда - инструментом поддержки рабочего класса.

Подробнее об этом эксперименте - в видеоматериале выше.