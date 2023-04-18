Общественный транспорт в Монпелье станет бесплатным для жителей города

Euronews

В Монпелье на юге Франции введут бесплатный проезд в общественном транспорте. Город станет крупнейшим французским мегаполисом, где за поездки в автобусах и трамваях не нужно будет платить.

Местные жители смогут пользоваться бесплатным проездным билетом уже с конца этого года. Схема направлена на сокращение выбросов, снижение уровня загрязнения воздуха и улучшение транспортной доступности.

"Вводя бесплатный транспорт, мы смело принимаем меры по обеспечению социальной справедливости, прогресса, который работает на экологический переход", — написал в Твиттере мэр Монпелье Михаэль Делафосс.

Монпелье экспериментирует с бесплатным транспортом по выходным с сентября 2020 года. В 2021 году город распространил эту практику на детей до 18 лет и пенсионеров старше 65 лет в будние дни.

Дальнейшее расширение схемы — часть программы стоимостью 150 миллионов евро, направленной на обеспечение мобильности без выбросов углекислого газа, которая также включает в себя инвестиции в велосипедные дорожки и создание зоны с низким уровнем выбросов.

Где еще во Франции есть бесплатный транспорт?

Монпелье далеко не первопроходец. Французские города и поселки внедряют подобные схемы с тех пор, как в 2015 году управление транспортом в стране было децентрализовано. Однако большинство из них насчитывает менее 150 000 жителей.

Дюнкерк, в котором проживает почти 200 000 человек, на сегодня является самым крупным городом, жители которого могут ездить в общественном транспорте бесплатно. После введения в 2018 году безбилетных автобусных маршрутов количество пассажиров здесь увеличилось в среднем на 85%.

Схема финансируется за счет небольшого увеличения налога на оплату мобильности, который уже взимается с государственных и частных компаний Франции, в которых работают более десяти сотрудников.

В общей сложности подобные схемы действуют в 39 районах Франции, включая пригород Марселя Обань, портовый город Кале и западную коммуну Ньор.

Каковы плюсы и минусы бесплатного транспорта?

Сторонники бесплатного транспорта утверждают, что такие схемы заставляют людей меньше пользоваться автомобилями (а значит снижают уровень загрязнения окружающей среды и количество выбросов), привлекают людей в центры городов, повышают покупательную способность и демократизируют доступ к транспорту.

Тем не менее некоторые опасаются, что это может сдерживать инвестиции и развитие транспортного сектора, а также того, что расходы могут лечь на плечи налогоплательщиков.

Увеличение спроса, вызванное бесплатным проездом, может также привести к снижению пропускной способности оживленных городских районов. При этом далеко не факт, что жители откажутся от автомобилей.

Может ли бесплатный транспорт прийти в Париж?

Вероятно, эту концепцию будет не так легко повторить в крупнейшем городе Франции, Париже, который в большей степени зависит от доходов от продажи билетов на транспорт.

По данным Vie-publique, в некоторых муниципалитетах среднего размера продажа билетов приносит лишь 10% от всего финансирования транспорта. При этом в крупных городах, таких как Париж, Лион и Марсель, этот показатель составляет от 25% до 40%.

Эти города, скорее всего, продолжат предоставлять скидки на транспорт только группам с более низким уровнем дохода: студентам, пенсионерам и безработным.

Как получить бесплатный проездной на транспорт в Монпелье?

Жители Монпелье могут подписаться на бесплатный транспортный проездной в приложении M'Ticket. Необходимо предъявить удостоверение личности с фотографией и подтверждение адреса в городе.

Проездной будет доступен на вашем смартфоне и должен быть завалидирован при каждой посадке в автобус или трамвай.

Какие еще европейские страны предлагают бесплатный транспорт?

Две европейские страны выделяются своими новаторскими схемами бесплатного транспорта.

Столица Эстонии Таллинн ввела бесплатный общественный транспорт еще в 2013 году. В 2020 году Люксембург стал первой страной в мире, отменившей плату за проезд во всем общественном транспорте.

Испания экспериментирует с бесплатными билетами на поезда для поездок на короткие и средние дистанции в рамках схемы, которая действует до конца этого года. Ее цель — уменьшить влияние инфляции и сократить выбросы углекислого газа.

Германия ввела аналогичную меру в период с июня по август прошлого года, выпустив общенациональный проездной билет на общественный транспорт со скидкой. Он предоставлял путешественникам возможность без ограничения пользоваться местными и региональными поездами и автобусами всего за 9 евро в месяц.

Летом 2023-го Франция и Германия раздадут 60 000 бесплатных билетов на поезд молодым людям, чтобы стимулировать культурный обмен.

Всего бесплатный проезд в общественном транспорте введен в более чем 50 городах и поселках в Европе.