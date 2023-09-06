Как супермаркет определил культуру XX века

Место эмансипации или инструмент порабощения? Супермаркеты – одно из главных изобретений прошлого века, и они продолжают интересовать деятелей искусства и исследователей современного общества. Культурная подборка Euronews.

Появление супермаркета стало не только революцией в потреблении, определившей облик современности, но и важной культурной вехой.

РЕКЛАМА

6 сентября 1916 года в городе Мемфис, штат Теннесси, открылся Piggly Wiggly, где покупатели могли обслуживать себя самостоятельно. До этого торговля велась исключительно "через прилавок": клиенты приходили в магазин со списком продуктов, а продавец сам отпускал товар.

Стремясь сократить расходы на персонал, основатель Piggly Wiggly Кларенс Сондерс решил допустить людей к товару. Он выложил продукты на полки в торговом зале, где свободно разгуливали покупатели.

Год спустя Сондерс запатентовал формат магазина самообслуживания и стал распространять франшизу на Piggly Wiggly. Пик успеха у компании был в 1932 году: к тому времени сеть насчитывала 2660 супермаркетов по всей стране.

Предприниматель продолжал работать над максимальной автоматизацией процессов в магазине и тестировать новшества: так, в 1937 году появились тележки для покупок.

Индивидуализм, феминизм, движение за гражданские права, "свингующие 60-е" – развитие супермаркетов сопровождало многие общественные процессы. Формировался новый опыт, возможности человека расширялись.

Вторая половина XX века в США также была отмечена стремлением к изобилию, переходящему в сверхпотребление. На бесконечных просторах супер- и гипермаркетов ничто не ограничивает ваш выбор, а незапланированные покупки составляют значимую долю выручки дистрибьютеров.

Вполне закономерно, что супермаркеты – место действия многих фильмов, сериалов и книг. Три знаковых продукта массовой культуры – в подборке Euronews.

"Огурец"

Каждая серия феноменального сериала Рассела Ти Дэвиса "Огурец" (Cucumber) начинается со сцены в супермаркете.

Комедийная драма "Огурец" (2015) – первая часть трилогии о жизни ЛГБТ-сообщества. В неё также вошли антология "Банан" и документальный веб-сериал "Тофу".

Супермаркет становится своеобразным барометром душевного состояния главного героя "Огурца" – Генри, мужчины средних лет из Манчестера.

Автор стремился показать, что именно в таком обыденном месте, которое, тем не менее, имеет столь важное значение в нашей жизни, мы становимся наиболее человечными.

РЕКЛАМА

"Белый шум"

В чёрной комедии Ноя Баумбаха "Белый шум", снятой в 2022 году по роману Дона Делилло, "храму потребления" отведено особое место. Будь то "звезда гитлерологии" профессор Джек Глэдни (Адам Драйвер), обсуждающий современное общество со специалистом по Элвису Мюрреем Сискингом (Дон Чидл), или забавный танцевальный номер под LCD Soundsystem, Баумбах знает, что в обстановке супермаркета есть нечто, вобравшее в себя весь экзистенциальный ужас 80-х годов.

Как писал Делилло, наша потребительская культура, полная тревоги, определяется тем, что мы можем купить. Прелесть этой постмодернистской картины в том, что её цинизм выставляется напоказ, словно пачки чипсов на полках вашего любимого магазина.

"Человек-комбини"

Бестселлер японской писательницы Саяки Мураты, вышедший в 2016 году отчасти основан на личном опыте автора, когда-то работавшей на полставки в мини-маркете комбини. 36-летняя Кейко Фурукура мало к чему стремится, героиня коротает дни в местном магазине.

Однажды она встречает мужчину без амбиций, и вместе они находят способ существования в нашем необычном мире, избегая давления общества.

Находясь в сердце современной системы потребления, персонажи романа бросают вызов социальным нормам.