В магазин – со своей тарой: Испания борется с одноразовой упаковкой из пластика

В Испании вступил в силу новый закон, который обязывает все торговые точки, которые продают продукты питания и напитки на развес и в разлив, принимать тару, которую приносят с собой покупатели.

Цель – сократить использование одноразовой упаковки из пластика.

"Мы уже упаковываем продукты в контейнеры, которые приносят клиенты, если они так хотят. Нет никаких проблем! Взвешиваем тару, и потом они берут столько товара, сколько им нужно", - рассказывает владелец небольшого магазина. Одна из его клиенток говорит, что всегда берет с собой несколько сумок, когда отправляется за продуктами, и показывает журналистам многоразовый пакет для фруктов и овощей.

Испанская ассоциация дистрибьюторов, магазинов самообслуживания и супермаркетов (ASEDAS) напоминает, что упаковка должна быть чистой, и обращает внимание, что не все контейнеры подходят для пищевых продуктов.

"Супермаркеты могут отказаться от тары клиента, если сочтут, что контейнер не подходит. У каждой компании будут собственные требования", - уточняет Мария Мартинес Эррера, руководитель отдела безопасности продуктов питания ASEDAS.

Почти половина испанских покупателей поддерживает инициативу, но теперь и на них ложится ответственность за безопасность продуктов.

У супермаркетов есть полгода на адаптацию к новому законодательству.

В Испании уже звучат призывы расширить список и распространить это постановление на другие товары массового потребления, в том числе на те, что продаются в аптеках.