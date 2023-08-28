Супермаркет в Финляндии: собакам тут рады

В продуктовом магазине в финском городе Тампере можно взять с собой за покупками собаку, а золотистый ретривер управляющих тестирует лакомства для собак и делится впечатлениями в Instagram.

Супермаркет в городе Тампере на юге Финляндии принимает покупателей с собаками: специально приспособленные тележки позволяют владельцам животных брать их с собой за покупками.

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Сеть продуктовых магазинов Kesko запустила новую услугу - "Koirakärry" (тележка для собак), чтобы привлечь больше покупателей с собаками в один из своих магазинов, куда допускаются только служебные животные.

"Эта идея уже используется в некоторых странах, но не в Финляндии, а у нас поблизости много владельцев собак", - объясняет Матильда Тистельгрен, которая вместе со своим партнером Йооной Песоненом управляет супермаркетом.

"У нас у самих есть золотистый ретривер, и если мы выходим с собакой на пробежку и вспоминаем, что нужно купить что-то в магазине, мы не хотим идти домой, оставлять собаку, а потом возвращаться. Мы бы хотели иметь возможность взять собаку с собой", - рассказала Матильда в интервью Euronews.

Управляющие супермаркетом Йоона Песонен и Матильда Тистельгрен Instragram @kmkissanmaa

Тележки оснащены лежаком для собак и зажимом для поводка. Сейчас хозяева сами сажают своих любимцев, но в будущем планируется сделать специальный пандус, чтобы собаки могли устраиваться в тележке без посторонней помощи.

С тех пор как Матильда и Йоона возглавили супермаркет в районе Киссанмаа, что, как ни смешно, переводится как "Кошачья страна", они внедрили и другие новшества, ориентированные на владельцев домашних животных.

Например, их ретривер Туве появляется в Instagram с видеороликами "Tove Tastes", в которых пробует различные собачьи лакомства.

"В этой части города много владельцев собак, наших потенциальных клиентов. И у нас уже, кстати, много постоянных мохнатых посетителей", - делится радостью Матильда.