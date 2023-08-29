Дания решает проблемы потребления и производсва говядины

By Euronews

Производство говядины в Дании приводит к выбросу восьми миллионов тонн CO2 в год. Это 40% объема от намеченного плана сокращения выбросов в стране. Правительство не исключает решения поставленных задач при помощи введения новых налогов

Шеф-повар копенгагского ресторана Flammen гордится блюдами из мяса крупного рогатого скота, выращенного на другом континенте в Уругвае и Аргентине.

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В свете борьбы с потеплением климата меню подобного рода выглядит весьма неоднозначно. Прежде всего потому, что мясо перевозится в Данию за тысячи километров, и на его производство приходится 55% выбросов углекислого газа в стране.

Хенрик Венцель, профессор Южного университета Дании:

- А все потому, что коровы такие плохие "машины". Ведь они выбрасывают от 80 до 90% потребляемой ими энергии в виде тепла тела. Кроме того, у них 4 желудка, и они отрыгивают, выпуская метан.

Внесение изменений в меню, переход на птицу или рыбу поможет решить проблему. Именно такого подхода придерживаются в компании Flammen.

Томас Крон, региональный менеджер ресторана Flammen:

- В конце концов, как известно, говядина считается одним из основным продуктом греха. Поэтому несколько лет назад мы также решили убрать из меню говяжью вырезку (которая в действительности была и остается нашим самым популярным блюдом), а вместо нее ввести в ассортимент индейку, курицу и лосось.

Производство говядины в Дании приводит к выбросу восьми миллионов тонн CO2 в год. Это 40% объема от намеченного плана сокращения выбросов в стране. Правительство не исключает решения поставленных задач при помощи введения новых налогов

Йеппе Бруус, министр по вопросам налогообложения Дании:

- Мы рассматриваем все возможности. Отчасти это означает, что мы занимаемся реструктуризацией нашей пищевой промышленности и рассматриваем возможность введения налога на производство говядины. Потребительские налоги и целесообразности их введения.

По данным Международной организации охраны окружающей среды (FAO) на долю животноводства приходится 15% мировых выбросов парниковых газов, что по объему превышает долю выхлопов автотранспорта во всем мире.