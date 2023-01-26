Всё бесплатно: в Амстердаме открылся супермаркет для уязвимых семей

Всё бесплатно: в Амстердаме открылся супермаркет для уязвимых семейКомментарии
Euronews
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В этом супермаркете в Амстердаме вы не увидите ценников. Все товары предоставляются нуждающимся бесплатно.
Но только при условии, что они будут работать со специалистами, так называемыми лайф-коучами, над улучшением своего финансового положения, чтобы в течение шести-восьми месяцев встать на ноги.
Супермаркет был открыт благодаря краудфандинговой кампании, запущенной студенческой организацией.
Продукты для него жертвуют в том числе крупные предприятия.
По словам автора инициативы, каждая семья сможет получать товары на 651 евро в месяц. При этом информация об их доходах не проверяется — все основано на доверии.