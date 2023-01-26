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Нидерланды

Всё бесплатно: в Амстердаме открылся супермаркет для уязвимых семей

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 Euronews
Автор инициативы бесплатного супермаркета с клиентом
Автор инициативы бесплатного супермаркета с клиентом   -   Авторское право  NOS / Eurovision

В этом супермаркете в Амстердаме вы не увидите ценников. Все товары предоставляются нуждающимся бесплатно.

Но только при условии, что они будут работать со специалистами, так называемыми лайф-коучами, над улучшением своего финансового положения, чтобы в течение шести-восьми месяцев встать на ноги.

Мы отчаянно нуждаемся в подобном, многие люди в долгах и не могут свести концы с концами, все подорожало
один из посетителей супермаркета

Супермаркет был открыт благодаря краудфандинговой кампании, запущенной студенческой организацией.

Продукты для него жертвуют в том числе крупные предприятия.

Супермаркет Fris — это магазин, где около 200-300 детей и 80 семей могут делать покупки бесплатно каждый день
Абдельхамид Идрисси
основатель Fris

По словам автора инициативы, каждая семья сможет получать товары на 651 евро в месяц. При этом информация об их доходах не проверяется — все основано на доверии.