Германия: продажи пива снижаются

В прошлом году в Германии было произведено более 7,6 млрд литров пива – по 91 литру на человека. Несмотря на эти впечатляющие цифры, в целом немцы стали меньше пить.

Продажи пива в Германии снизились после небольшого подъёма на фоне снятия антиковидных ограничений в 2022 году, об этом во вторник сообщило Федеральное статистическое управление.

В первом полугодии текущего года продажи немецких пивоваров и дистрибьюторов упали до 4,2 млрд, это на 2,9% меньше, чем в прошлом году.

Специалисты говорят о долгосрочной тенденции к снижению, несмотря на то, что на фоне других стран Европы уровень потребления алкоголя в Германии по-прежнему один из самых высоких.

В ассоциации немецких пивоваров (DBB) заявили, что причиной снижения объёмов потребления стала прохладная весенняя погода и экономия денег в условиях высокой инфляции.

По словам управляющего директора ассоциации Хольгера Айхеле, этот год будет "чрезвычайно тяжёлым" для пивоваренных заводов, большинство из которых являются малыми и средними предприятиями, в том числе и семейными.

Они столкнулись с "взрывным ростом затрат с начала пандемии" и могут компенсировать лишь небольшую часть этих затрат с помощью повышения тарифов, добавил он.

Данные включают в себя продажи немецкого пива на внутреннем рынке, а также европейский импорт. Безалкогольное пиво и напитки, импортируемые из стран, не входящих в ЕС, в исследовании не учитывались.

Экспорт немецких пивоваров внутри ЕС также снизился, хотя и незначительно – на 0,2% до 404 млн литров.

Полученные данные свидетельствуют о неблагоприятной экономической ситуации в Германии – единственной крупной экономике, которая, по прогнозам Международного валютного фонда, не вырастет в этом году.

В большинстве стран наблюдается слабый экономический рост и оживление потребительского спроса, несмотря на повышение процентных ставок и инфляцию, которую не удаётся обуздать. При этом ФРГ сильно пострадала из-за своей чрезмерной зависимости от российского газа, это сделало её особенно уязвимой перед лицом таких угроз, как волатильность цен и проблемы с поставками из-за разворачивающейся войны в Украине.

Немецким пивоварам также не удаётся переломить долгосрочную тенденцию к более умеренному потреблению алкоголя, которая объясняется большей осведомлённостью населения о рисках для здоровья.

Во вторник статистическое управление Германии сообщило, что в прошлом году в стране было произведено более 474 млн литров безалкогольного и более чем 7,6 млрд алкогольного пива – по 91 литру на каждого из 83 млн жителей Германии.

Как пандемия COVID-19 отразилась на потреблении алкоголя?

В докладе Института исследований алкоголя отмечается, что в Великобритании увеличилось число пьющих "с высоким риском", объём выпитого также вырос.

По данным исследования Coviprev, почти четверть французов сократили потребление алкоголя в период пандемии 2020-2021 годов, хотя более четверти курильщиков увеличили потребление табака.

В Германии в период санитарных ограничений наблюдался значительный рост числа людей, обратившихся за помощью в связи с алкогольной зависимостью.

По данным исследования, проведённого в 2022 году Немецким центром по проблемам зависимости (DHS), до пандемии проблемы с алкоголем наблюдались у трёх миллионов немцев в возрасте от 18 до 64 лет.