Грузия: рынки против супермаркетов

До Нового года остается совсем немного времени и жители Грузии спешат закупить необходимые для праздничного застолья продукты. Одни идут на рынок из-за относительно низких цен, другие предпочитают супермаркеты. Продавцы на рынке обеспокоены тем, что покупателей в последнее время стало значительно меньше. Если снабжение супермаркетов зависит от крупных ферм, то мелкие фермеры из регионов могут продать свою продукцию только на рынке.

Тинатин Нугзарашвили, продавец:"С тех пор, как открылись супермаркеты, моллы и крупные торговые центры, туда устремились люди побогаче, а на рынке нет даже трети той торговли, которая была в прошлые годы".

По данным Национальной службы статистики Грузии, уровень инфляции в ноябре достиг 10,4%. За год выросли цены практически на все продукты и одновременно уменьшилось количество покупателей. Но за настоящей чурчхелой все идут на рынок, такую в супермаркете не купишь.

Тамила Сесиашвили, покупатель: "Я хожу на такие рынки, потому что продукты здесь грузинские, с нашей земли. Никакой супермаркет не заменит грузинский базар. В торговых центрах и магазинах нельзя торговаться с продавцами, а здесь можно. Наконец, фермерские рынки намного дешевле супермаркетов".

Грузинских покупателей на рынках стало меньше, зато теперь здесь на каждом шагу слышна русская речь. На некоторых рынках в Тбилиси гостей столицы особенно много, в том числе граждан России.

Ирма Гогоберидзе, продавец: "Нашими покупателями являются и грузины, и иностранцы, хотя считается, что эти продукты для иностранцев. Здесь много россиян, и это большой плюс, так как продажи выросли".

Георгий, турист из России: "Цены по сравнению с московскими практически на том же уровне. Просто у вас качество продуктов не сравнить, естественно, очень большой выбор продуктов домашнего производства".

Иностранцы, в отличие от многих грузин, роста цен не замечают и тратят деньги на рынке, который считается дорогим. Важным источником дохода для грузинского туристического бизнеса и розничной торговли остаются россияне.