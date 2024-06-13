В июне 2022 года "Газпром" начал снижать темпы поставок газа в Европу, особенно в Германию. В конце августа того же года он полностью прекратил их.

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Международный арбитражный суд в Стокгольме признал за немецкой энергетической компанией Uniper право требовать от "Газпрома" более 13 миллиардов евро в качестве компенсации за сокращение поставок газа в течение последних двух лет.

После вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года "Газпром" сослался на "форс-мажорные обстоятельства", чтобы оправдать сокращение поставок газа, а потом и полную остановку газопроводов "Северный поток".

Форс-мажорные обстоятельства обычно позволяют освободить компанию от выполнения ее текущих контрактных обязательств, а также от любых последующих юридических преследований. Однако для этого необходимо, чтобы событие было крайне непредсказуемым и не имелось никакой возможности взять его под контроль.

Помимо Uniper, уведомление о форс-мажоре было направлено и другим европейским клиентам, в том числе немецкой энергетической компании RWE Group.

В случае с Uniper "Газпром" не раскрыл никаких подробностей о причинах, побудивших компанию заявить о форс-мажоре. В результате решения арбитражного суда немецкая компания получила право расторгнуть существующие долгосрочные контракты на поставку газа с "Газпромом".

Для компании Uniper, которая сильно зависела от поставок газа "Газпромом", их сокращение стало серьезным потрясением, заставив ее в кратчайшие сроки искать других, гораздо более дорогих поставщиков на спотовом рынке газа.

Это привело к тому, что в течение длительного времени компания несла огромные убытки, что поставило ее на грань неплатежеспособности.

Майкл Льюис, главный исполнительный директор Uniper, в своем пресс-релизе отметил: "Это постановление вносит юридическую ясность в деятельность Uniper. С правом на расторжение, которое мы получили в арбитражном решении, мы прекращаем действие контрактов с "Газпром экспортом".

Правовая позиция Uniper была также подтверждена в вопросе о возмещении ущерба. Средства будут направлены федеральному правительству Германии. На сегодняшний день пока не ясно, стоит ли ожидать значительных сумм.

"Расторжение контрактов с "Газпром экспортом" - последнее в ряду последовательных решений, принятых нами за последние три года, - пишет Льюис. - За это время Uniper списала свою долю в финансировании трубопровода Северный поток-2, свою долю в российской дочерней компании Unipro и допустила истечение срока действия контрактов на поставку угля в Россию".

Льюис также уточнил, что с тех пор Uniper приняла дополнительные меры по расширению числа поставщиков и адаптировала работу газового бизнеса.

"Газпром" прекращает поставки газа в Европу

Поставки газа "Газпромом" в Европу сокращались поэтапно в течение нескольких месяцев: в июне 2022 года поставки по газопроводу "Северный поток - 1" сократились примерно на 75% - до 40 миллионов кубометров со 170 миллионов кубометров в сутки.

В июле Россия закрыла "Северный поток - 1" на техническое обслуживание примерно на 10 дней. Однако поставки были сокращены до 20 миллионов кубометров после возобновления работы.

К концу августа газопровод был полностью закрыт, причиной, как считается, стали проблемы с оборудованием. С тех пор он не работает.

В сентябре на трубопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" произошла серия загадочных взрывов, причины которых до сих пор неизвестны.