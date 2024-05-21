Путин говорит о "позитивных тенденциях" в ТЭК, в то время как "Газпром" несет убытки

By Euronews и AP

Ранее в этом месяце ЕС начал переговоры по обсуждению следующего раунда санкций против России, которые впервые будут направлены на прибыльный газовый сектор страны.

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Президент России Владимир Путин на встрече с правительственными чиновниками и представителями отрасли заявил, что топливно-энергетический комплекс страны "развивается стабильно" несмотря на санкции и волатильность на мировом и региональном энергетических рынках.

"Экономика России растет, потребности увеличиваются и обеспечиваются ТЭКом. Кроме того, — и это отражает общие позитивные тенденции в экономике, производстве, — устойчиво растет потребление электрической энергии. С начала этого года, если сравнить с аналогичным периодом прошлого, этот прирост составил 6,1%", — заявил Путин.

Президент сообщил, что добыча газа в России за январь-апрель составила 246,4 миллиарда кубометров, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По его словам, в нефтяной отрасли отмечаются "довольно стабильные показатели".

Но в этот же день правительство РФ поручило государственной газовой компании "Газпром" не выплачивать акционерам дивиденды за прошлый год после того, как компания сообщила о своем первом годовом убытке с 1999 года. Государство контролирует более 50% акций "Газпрома" напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

Компания сообщила об убытках в размере около 7 миллиардов долларов в 2023 году, предположительно, из-за снижения продаж газа в Европу, которые резко упали после вторжения РФ в Украину.

Импорт российской нефти в ЕС упал на 82% со среднемесячного показателя в 8,7 млн ​​тонн во втором квартале 2022 года до всего 1,6 млн тонн за тот же период в 2023 году.

ЕС ввел санкции против российской нефтяной и угольной промышленности в ответ на вторжение на Украину, пытаясь перекрыть жизненно важный источник дохода.

С тех пор блок изучает возможности диверсификации поставок энергоносителей и снижения зависимости от российских энергоносителей. Это включает в себя заключение новых соглашений с такими странами, как Норвегия, Казахстан и Саудовская Аравия.

Ранее в этом месяце ЕС начал переговоры для обсуждения следующего раунда санкций, которые впервые нацелены на газовый сектор России.

Предложение, лежащее на столе переговоров, нарушает давнее табу в Брюсселе, поскольку российский газ до сих пор не подвергался никаким ограничениям, несмотря на неоднократные призывы со стороны Польши, стран Балтии, стран Северной Европы и Украины.

Но план, разработанный Европейской комиссией, не обеспечивает тотального запрета на импорт, как это ранее блок сделал с углем и морским экспортом нефти.

Вместо этого он направлен на запрет перевалки российского сжиженного природного газа, то есть практики реэкспорта СПГ, прибывающего в порты ЕС, в другие страны.

Совет директоров "Газпрома" 23 мая официально рассмотрит вопрос о дивидендах.