Франция ужесточает правила краткосрочной аренды жилья через Airbnb

By Euronews

Отсутствие должного порядка на рынке аренды жилья для туристов давно беспокоит не только Францию, но и другие европейские страны. С осени сдать квартиру в Париже на сутки или несколько станет сложнее

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Французские политики приняли закон, который усложнит краткосрочную сдачу в аренду недвижимости на платформе Airbnb.

Новый закон получил межпартийную поддержку и направлен на более эффективное регулирование рынка меблированного жилья для туристов. В частности, он устраняет критикуемую налоговую лазейку, которая приносит выгоду платформам краткосрочной аренды. Закон также возвращает мэрам некоторые полномочия для решения жилищного кризиса во Франции. Он должен вступить в силу в начале осени.

Некоторые правые политики неохотно поддержали изменения, так что некоторые меры законопроекта были ослаблены. В то же время левые призвали к еще более жестким мерам.

Консенсус достигнут, но не совсем

Изменения означают, что налоговые льготы на доходы от сдачи в аренду меблированного туристического жилья сокращаются до 30% с нынешнего уровня в 71%.

Кроме того, планируется повсеместное введение регистрационного номера для всех сдающих в аренду меблированное туристическое жилье - инструмент мониторинга, о котором давно просили мэры французских городов, чтобы иметь возможность лучше контролировать развитие своего жилищного фонда. Закон также регулирует распространение "вторых" домов, позволяя местным советам ограничивать новое строительство в определенных районах основным жильем.

Управляющий директор Airbnb во Франции и Бельгии Клеман Эйлри заявил, что в целом поддерживает новые правила.

Проблема, которая выходит за пределы Франции

Дерегулирование рынка недвижимости за счет сдачи жилья в аренду туристам - не только французский феномен. Евросоюз и страны-члены занимаются этим вопросом уже несколько лет.

Несколько европейских столиц и городов уже приняли меры, чтобы защитить себя.

Амстердам заставляет Airbnb платить туристический налог и устанавливает для владельцев ограничение в 60 дней аренды в год, а на розыск нарушителей выделяется 1 миллион евро. В Берлине действует закон, запрещающий сдавать на ночь всю недвижимость и ограничивающий аренду одной комнатой при наличии разрешения, за несоблюдение которого грозит штраф в размере 100 000 евро.

Барселона требует разрешения на сдачу жилья туристам, взимает налог и ограничивает аренду двумя комнатами, за несоблюдение этого требования предусмотрены серьезные штрафы. В Дублине требуется разрешение на аренду жилья в районе Темпл-Бар. Лиссабон подписал соглашение с Airbnb, которое предполагает совместное использование жилья и уплату туристического налога.

В свое время Airbnb подверглась аресту на 779 миллионов евро со стороны итальянских властей, которые обвинили ее в том, что она не собрала налог с доходов от аренды, полученных владельцами жилья в период с 2017 по 2021 год.

Европейский парламент утверждает, что в период с 2019 по 2023 год количество пиковых ночевок увеличилось: с 96,9 миллиона ежемесячных ночевок в августе 2019 года до 124,7 миллиона ежемесячных ночевок в августе 2023 года.

Европейская инициатива по обеспечению эффективного регулирования рынка краткосрочной аренды

Еврокомиссия и другие руководящие органы ЕС пытаются гармонизировать законодательство 27 стран-членов и договорились повысить прозрачность краткосрочной аренды и способствовать развитию устойчивого туризма.

Меры включают в себя процесс онлайн-регистрации для хозяев в ЕС, предлагающий регистрационный номер для облегчения идентификации и проверки властями. Онлайн-платформы должны будут, помимо прочего, проверять данные о недвижимости и проводить выборочные проверки, а власти смогут приостанавливать регистрацию и налагать штрафы за несоблюдение правил.

Европарламент также одобрил новые правила для ответственного и прозрачного сектора краткосрочной аренды в феврале 2024 года. После принятия документа Советом ЕС у государств-членов будет 24 месяца на внедрение новых правил.