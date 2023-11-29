Марсель протестует против AirBnB

By Euronews

Противники частной аренды уверены, что из-за AirBnB цены на жильё слишком резко растут

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Жители французского Марселя восстают против AirBnB — приложения, позволяющего в частном порядке сдавать собственные квартиры и комнаты туристам. Недовольные горожане расклеивают по кварталам плакаты, обличающие сезонных арендодателей. На некоторых — фотографии и личные данные тех, кто предлагает квартиры приезжим.

«Мне не нравятся доносы; но я понимаю, что многим это уже надоело».

«Проблемы Марселя, безусловно, связаны с ростом количества предложений на Airbnb», — говорят участники таких акций протеста.

За несколько месяцев до начала Олимпийских игр число предложений на AirBnB всё больше растёт: город примет соревнования по парусному спорту и десять футбольных матчей.

Арендодатели считают Олимпиаду шансом серьёзно заработать. Противники такой практики уверены, что она серьёзно обостряет жилищный кризис в Марселе, и без того серьёзный.