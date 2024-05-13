Жильё в собственность или аренда: как обстоят дела в Европе?

В Европе всё острее ощущается жилищный кризис. Две его главные характеристики: нехватка жилья и рост арендной платы. По данным на сегодня, до 70% граждан ЕС являются домовладельцами, остальные 30% снимают жильё. Около 17% европейцев живут в стеснённых условиях.

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В Европе всё острее ощущается жилищный кризис. Две его главные характеристики: нехватка жилья и рост арендной платы. По данным на сегодня, до 70 % граждан ЕС являются домовладельцами, остальные 30 % снимают жильё. Около 17 % европейцев живут в стеснённых условиях.

Ситуация с жильём в Европе неоднородна, существует значительный разрыв между собственниками и арендаторами. Как то ни парадоксально, в 2022 году более 90 % населения проживало в собственных домах в восьми беднейших странах Европы из 36, по данным Евростата.

В Германии и Швейцарии более половины населения арендует жилье

В Германии в 2022 году доля арендаторов превышала 50 %, что ставит эту страну в уникальную позицию среди государств ЕС. В Швейцарии, по данным Европейской ассоциации свободной торговли ЕАСТ (объединяющей Великобританию и страны-кандидаты на вступление в ЕС), доля тех, кто по тем или иным причинам выбрал аренду жилья, была самой высокой - 57,7 %.

Доля домовладельцев выше в балканских странах

В Северной Македонии, Албании и Румынии доля домовладельцев превышает 95 %. Эта тенденция распространяется на Венгрию, Сербию, Хорватию и Черногорию.

В таких странах, как Австрия, Турция, Дания, Франция, Швеция и Великобритания, уровень домовладения напротив ниже среднего по ЕС и составляет 69,1 %.

Среди стран "большой четверки" ЕС самые высокие показатели у Испании и Италии, где каждый третий проживает в собственном доме.

Государственная политика и социальное арендное жилье

Европейские страны разрабатывают различные политические механизмы, чтобы обеспечить граждан доступным жильём. К ним относятся жилищные пособия, социальная аренда жилья и регулирование арендной платы.

Согласно отчету ОЭСР "Доступное жилье", социальные квартиры и дома составляют 8 % от общего объема жилищного фонда в ЕС. Речь идет об аренде жилья, предоставляемого по ценам ниже рыночных и распределяемого в соответствии с установленными властями правилами, а не рыночными механизмами.

В Нидерландах, Австрии и Дании наибольшая доля социального жилья, составляющая более 20 % от общего объема жилищного фонда.

В Великобритании, Франции, Ирландии, Исландии и Финляндии доля социального жилья умеренная: от 10 до 19 %.

В Швейцарии и Германии, где более половины населения являются арендаторами, этот сектор относительно невелик: соответственно 8 и 2,7 %.

Достаточно ли у вас комнат в доме?

Качество жилья также имеет решающее значение. В ОЭСР подчеркивают, что переполненные и ограниченные по площади дома негативно влияют на здоровье, особенно детей. Среднее количество комнат на человека и уровень перенаселённости - ключевые показатели качества жилья.

В 2022 году среднее количество комнат на человека в ЕС составляло 1,6. Этот показатель варьируется от 2,3 на Мальте до 1,1 в Польше, Румынии и Словакии.

Среднее количество комнат на человека было ниже в балканских странах-кандидатах, что совпадает с более высокими показателями перенаселённости. Несмотря на высокие показатели владения жильем в балканских странах, проблема перенаселенности в этих регионах остаётся актуальной.

По меньшей мере половина населения Черногории, Албании и Сербии проживает в перенаселенных домах. В ЕС уровень перенаселенности составляет 16,8 %.

Среди стран ЕС самые высокие показатели перенаселенности наблюдались в Латвии (41,7%), Румынии (40,5%) и Болгарии (36,2%), а самые низкие - на Кипре (2,2%), Мальте (2,8%) и в Нидерландах (2,9%).

Призыв к строительству доступного жилья

В январе 2024 года в Европарламенте собрались 100 поставщиков государственного, кооперативного и социального жилья, а также политики и исследователи. Возглавляемая организацией Housing Europe группа выпустила манифест, в котором изложены три шага по обеспечению доступного и достойного жилья в ЕС:

принять новую парадигму жилищного строительства

поддержать движение за справедливый энергетический переход

устранить коренные причины жилищного неравенства и покончить с изоляцией из-за жилищных проблем.

В частности, в манифесте содержится призыв поддержать государственное, кооперативное, социальное и общинное жилье как основу национальных систем.