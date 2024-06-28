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Волна жары в Италии: температура воздуха на Сицилии поднимется до 42°C

Туристы охлаждаются у фонтана на площади Пьяцца дель Пополо в Риме
Туристы охлаждаются у фонтана на площади Пьяцца дель Пополо в Риме Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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В выходные Италию накроет очередная волна жары. Максимальные температуры ожидаются на Сицилии — воздух прогреется до 42°C.

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В Италию пришла волна жары. Синоптики предсказывают, что в эти выходные температура воздуха достигнет 34°C на севере, 35°C — на юге и 40°C — на севере.

Пик ожидается на Сицилии: там воздух прогреется до 42°C.

После недавнего похолдания солнце возвращается. В некоторых районах температура поднимется сразу на 15°C.

При этом итальянцы привыкли к жаре и уже знают, как с ней справляться.

"Тем, кто работает, приходится терпеть жару. Сейчас июль, будет так же жарко, как и каждый год. Как это перенести? Я работаю в магазине, так что кондиционер и свежая еда — вот так буду справляться", — говорит Фабио Сепе.

"Пожилым людям не стоит выходить на улицу без необходимости, а те, кто выходит, должны много пить. Те, кто может, должны пойти на пляж и освежиться", — добавляет Чиро Эспозито.

Волна жары в Милане в июле 2022 г.
Волна жары в Милане в июле 2022 г.Luca Bruno/AP Photo

Местные органы здравоохранения подготовились защищать уязвимые группы населения. Особенно часто в отделения скорой помощи обращаются пожилые люди с тепловым ударом.

"Мы удлинили часы работы с 8 утра до 8 вечера семь дней в неделю для несложных случаев в отделениях скорой помощи. Кроме того, мы гарантируем доступность отделений скорой помощи по ночам и в праздники", — говорит исполнительный директор Агентства здравоохранения Неаполя Чиро Вердолива.

Для пожилых людей также будут доступны бесплатные номера телефонов, по которым они смогут обратиться за помощью и советом.

Даже небольшие меры предосторожности могут предотвратить тепловой удар.

"Определенно, много воды и фруктов, немного сахара точно не повредит, вентилятор. Что еще нужно сделать? Кондиционер - да, но в пределах нормы, потому что потом у меня после него боли в спине и другие проблемы. Лучше избегать", — отмечает Стефания Ди Генуя.

"После некоторых колебаний настоящая жара вернулась в Италию — особенно в южные регионы, где она достигнет 40°C. Это может показаться очевидным, но многие люди здесь до сих пор не принимают необходимых мер предосторожности, например, не пьют достаточно воды", — передает из Неаполя корреспондент Euronews Лука Паламара.

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