Видео. Антиправительственные протесты в Иерусалиме

В Иерусалиме — новый антиправительственные протесты. Несколько тысяч человек требовали отставки главы израильского кабинета Биньямина Нетаньяху и освобождения израильских заложников, остающихся в Секторе Газа. Участники акции обвиняют Нетаньяху в затягивании боевых действий в Газе и в том, что он не прилагает усилий для освобождения пленных.

В Иерусалиме — новый антиправительственные протесты. Несколько тысяч человек требовали отставки главы израильского кабинета Биньямина Нетаньяху и освобождения израильских заложников, остающихся в Секторе Газа. Участники акции обвиняют Нетаньяху в затягивании боевых действий в Газе и в том, что он не прилагает усилий для освобождения пленных.