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Участники марша требуют отставки Нетаньяху
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Видео. Антиправительственные протесты в Иерусалиме

В Иерусалиме — новый антиправительственные протесты. Несколько тысяч человек требовали отставки главы израильского кабинета Биньямина Нетаньяху и освобождения израильских заложников, остающихся в Секторе Газа. Участники акции обвиняют Нетаньяху в затягивании боевых действий в Газе и в том, что он не прилагает усилий для освобождения пленных.

В Иерусалиме — новый антиправительственные протесты. Несколько тысяч человек требовали отставки главы израильского кабинета Биньямина Нетаньяху и освобождения израильских заложников, остающихся в Секторе Газа. Участники акции обвиняют Нетаньяху в затягивании боевых действий в Газе и в том, что он не прилагает усилий для освобождения пленных.

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