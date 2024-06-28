Французские ультраправые борются за голоса сельских жителей

Правоцентристы присоединяются к ультраправым, расширяя их базу поддержки по всей Франции. В то же время возможности противников ультраправых уменьшаются

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В городке Морнан под Лионом Марион Марешаль — племянница Марин Ле Пен — пришла поддержать местного кандидата на предстоящих парламентских выборах.

Александр Дюпале — один из 62 правоцентристов, которые, вместе с лидером партии «Республиканцы» Эриком Сиотти, решили заключить союз с ультраправым «Национальным объединением», после громкой победы этого движения на европейских выборах.

Поэтому Дюпале формально представляет сразу обе партии.

Но такой крен вправо поддержали далеко не все члены «Республиканцев». Поэтому правоцентристов, не переметнувшихся к ультраправым, в этом округе представляет 20-летняя студентка-политолог Синди Ферро.

Более того, «Республиканцы» заявил, что исключают из партии собственного лидера, Эрика Сиотти. Тот, правда, собирается оспаривать это через суд.

Марион Марешаль саму недавно исключили из ультраправой партии Эрика Земмура «Реконкиста», за то же самое — за призыв к союзу с «Национальным объединением». Племянница Марин ле Пен в своё время состояла в «НО», тогда ещё «Национальном фронте» — но покинула партию по семейным обстоятельствам в 2017-м.

Александр Дюпале и Марион Марешаль Euronews

«Я благодарна Эрику Сиотти, который нашёл возможность проломить стену и позволить нам объединиться, хотя лишь несколько недель назад мы ещё были соперниками», — заявила Марешаль в интервью Euronews.

По её словам, существует договорённость о программе, в которой основное внимание уделяется иммиграционной политике, укреплению государственной власти и вопросу покупательной способности.

«Я думаю, что для правых избирателей наступил момент прозрения: сегодня они чётко видят, что, с одной стороны, есть политики, которые продолжают придерживаться союза с центром, и те, кто теперь выбирает союз правых с „Национальным объединением“», — добавила она.

Французская газета Le Monde ранее сообщала, что среди тех, кто последовал за Эриком Сиотти «резко вправо», на само деле не так много его сопартийцев из «Республиканцев», а больше политиков, близких к Марешаль и Земмуру.

Как Александр Дюпале рассказал Euronews, он рассчитывал на большее.

Предсказуемый рост ультраправых

Популярность «Национального объединения» стабильно растёт уже несколько лет, после того, как Марин ле Пен провела «ребрендинг», избавившись от наиболее одиозных идей и фигур — в том числе от собственного отца.

Ле Пен дважды выходила во второй тур президентских выборов против Эммануэля Макрона, а в 2022 году набрала рекордные 41 % голосов.

На европейских выборах в начале этого месяца партия, во главе которой теперь стоит 28-летний Жордан Барделла, заняла первое место в более чем 90% французских городов, и теперь имеет все шансы получить большинство голосов на парламентских выборах во Франции.

Это сильно контрастирует с эпохой отца — Жана-Мари Ле Пена, возглавлявшего FN с момента её основания в 1972-м и до 2011 года. Его лучший результат — 17% голосов в 2002 году против 82% у Жака Ширака.

Ле Пена-отца неоднократно штрафовали за отрицание Холокоста, в итоге собственная дочь исключила его из основанной им же партии.

Тем не менее, исторические корни партии восходят к французскому неофашистскому движению.

Французские «зелёные» призвали партию Макрона бойкотировать ультраправых во втором туре парламентских выборов, используя ту же стратегию, которую ранее применили на президентских выборах. Но такой подход, похоже, даёт сбой.

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Ещё во времена Николя Саркози «многие лидеры правых прямо заявили, что в случае дуэли левых против „Национального фронта“ (который теперь превратился в „Национальное объединение“), они не будут призывать голосовать против RN, — говорит Стефан Кадью, политолог из университета Лион-2. — Так что трещины в возможностях республиканского фронта по блокированию ультраправых появились довольно давно».

«В течение 20 лет мы наблюдали, как популярность ультраправых растёт в небольших городах, небольших пригородных посёлках. Поэтому было вполне предсказуемо, что рано или поздно „Национальное объединение“ бросит вызов традиционным политическим партиям, заняв первое место.

Оно всё больше и больше опирается на гетерогенный электорат, то есть охватывает всё больше самых разных категорий населения, и именно это даёт ему более масштабную поддержку, чем раньше», — заключает Кадью.

Левые избиратели в Лионе сказали Euronews, что их очень пугает перспектива того, что ультраправые окажутся так близко к власти, ссылаясь на происхождение партии и ее жесткие взгляды на иммиграцию, но они стараются позитивно оценивать перспективы новой левой коалиции Новый народный фронт, которая в настоящее время занимает второе место в опросах.

Сторонники «Национального объединения» и слышать не хотят о том, что их кандидат или программа представляют собой «крайность». Наоборот, большинство из них заявляют, что против крайностей они и борются — подразумевая под этим левых и крайне левых.

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Многие устали и от политики Эммануэля Макрона, приводя в пример «восстание жёлтых жилетов» и непопулярную пенсионную реформу.