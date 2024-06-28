Война в Украине — доминирующая тема теледебатов во Франции

By Euronews и EBU

Лидеры ультраправых и левых оказались едины, осуждая заявления Макрона об отправке войск в Украину.

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Война в Украине стала доминирующей темой на теледебатах во Франции. За три дня до первого тура парламентских выборов в эфире встретились лидеры трёх ведущих политических сил: действующий премьер-министр Габриэль Атталь из партии «Возрождение», председатель ультраправого «Национального объединения» Жордан Барделла и социалист Оливье Фор, представляющий левое объединение «Новый народный фронт».

Формально для обсуждения были выбраны вопросы экономики и внутренней безопасности, но Украина быстро оказалась доминирующей темой.

Жордан Барделла заявил, что не позволит «российскому империализму поглотить союзную Украину», но исключил возможность отправки французских солдат на войну.

Жордан Барделла, «Национальное объединение»:

«Моя позиция по этому вопросу очень проста, я придерживался её и в течение европейской кампании. Это поддержка Украины и недопущение эскалации отношений с Россией, которая, напомню, является ядерной державой. Следовательно, если завтра я стану премьер-министром, на украинской земле не будет ни одного французского солдата».

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее неоднократно заявлял, что не исключает отправку французских солдат в Украину. Ультраправые и левые оказались едины во мнениях, выступив решительно против позиции главы государства. Оливье Фор заявил, что даже Киев не ожидал подобного от Парижа.

Оливье Фор, «Новый народный фронт»:

«Есть черта, которую нельзя пересекать. Отправка солдат абсолютно не нужна ни Зеленскому, ни украинцам. Поэтому это совершенно бесполезно. И предложение президента привело лишь к расколу среди европейцев».

Оба оппозиционных политика при этом подчёркивали, что поддерживают отправку Украине оружия, в том числе ракет большой дальности. Точку зрения Макрона защищал премьер-министр, заявивший, что в противостоянии с Кремлём необходима решительная позиция.

Габриэль Атталь, премьер-министр Франции:

«Мы сражаемся за Украину затем, чтобы защитить наши ценности, мы сражаемся, чтобы защитить их свободу, но мы также сражаемся за свою повседневность. Всё, что сделал президент — просто напомнил, что в столкновении с Владимиром Путиным, для которого нет никаких ограничений, устанавливать такие ограничения для себя значило бы оказать Украине плохую услугу».

Внеочередные парламентские выборы были назначены президентом Макроном после того, как его партия «Возрождение» потерпела крупное поражение на выборах в Европарламент. Первый тур голосования состоится в это воскресенье, 30 июня, а второй запланирован на 7 июля.