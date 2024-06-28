Лидеры ЕС договорились о высших должностях: Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта и Кая Каллас

Лидеры ЕС согласовали главные должности в блоке. Этот выбор можно рассматривать как признание центристских партий, которые удержали свои позиции на выборах и опровергли зловещие прогнозы о всплеске ультраправых сил.

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27 лидеров Европейского союза договорились о политическом руководстве блока на ближайшие пять лет: Урсула фон дер Ляйен станет председателем Европейской комиссии, Антониу Кошта - председателем Европейского совета, а Кайя Каллас - верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности.

В четверг лидеры также утвердили Стратегическую повестку дня - амбициозный документ, который должен стать руководством для дальнейшей работы трех назначенцев.

Кандидатуры фон дер Ляйен и Каллас еще не окончательны и требуют утверждения в Европарламенте. Кошту, бывший премьер-министр Португалии, напротив, автоматически избран своими бывшими коллегами. Он вступит в должность позднее.

Партийные переговорщики предварительно согласовали трехстороннюю сделку во время телефонного разговора во вторник и представили свое предложение в четверг вечером. После обсуждения всеми главами государств и правительств соглашение получило официальное одобрение.

Переговоры между центристскими партиями возмутили тех, кто остался в стороне, в частности премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая обрушилась с критикой на "сюрреалистический" способ, с помощью которого был состав высшего руководства. Мелони, управляющий третьей по величине экономикой блока, призвал к большей вовлеченности и более глубокому обсуждению.

"Мне кажется, что до сих пор не было желания учитывать послание, поданное гражданами у избирательных урн", - сказал Мелони накануне саммита.

Виктор Орбан из Венгрии был более язвителен, назвав сделку "позорной".

Их публичное недовольство контрастировало с очевидным хладнокровием других высокопоставленных лиц, таких как Олаф Шольц из Германии и Эммануэль Макрон из Франции, которые были намерены завершить процесс быстро и без лишних сложностей.

"Мы живем в трудные времена. Мы сталкиваемся с серьезными задачами, и не в последнюю очередь с ужасной агрессивной войной России против Украины. Поэтому важно, чтобы Европа уже сейчас подготовилась к решению задач, которые необходимо решить", - заявил Шольц по прибытии.

Дипломаты в Брюсселе опасались, что из-за нестабильной геополитической обстановки, окружающей блок, образ лидеров, часами торгующихся о высокооплачиваемых должностях, покажется неактуальным.

Эти опасения в сочетании с отсутствием убедительных альтернатив облегчили переговоры и помогли объединить позиции вокруг трех кандидатов.

"Демократия заключается не только в блокировании, демократия заключается в желании работать вместе, а эти три группы готовы работать вместе на благо всех европейцев", - сказал представитель Бельгии Александр де Кроо, отвергая критику Мелони.

"В ближайшие пять лет нам нужна политическая стабильность и возможность действовать быстро".

Избранные

Для тех, кто следит за европейской политикой, избранные - знакомые лица.

Председателем Комиссии станет Урсула фон дер Ляйен, кандидат от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП).

С момента объявления о своем переизбрании в феврале фон дер Ляйен, первая женщина, возглавившая исполнительную власть, была бесспорным лидером благодаря своему высокому политическому авторитету, который она приобрела во время борьбы с пандемией COVID-19 и войной в Украине.

Во время кампании она разозлила прогрессистов, когда сделала выпад в сторону ультраправых в Италии. Но комфортная победа ЕНП на июньских выборах (188 евродепутатов) уменьшила значение Рима в уравнении и позволила ей изменить свою позицию. Фон дер Ляйен пообещала создать сильную центристскую коалицию, которая поддержит ее на следующий срок.

На втором месте оказались социалисты и демократы (S&D), получившие 136 мест. Одно из самых узнаваемых лиц этой группы - бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, сменив Шарля Мишеля, возглавит Европейский совет.

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Хотя председательство в Совете не имеет законодательных полномочий, череда глобальных кризисов, обрушившихся на блок за последние пять лет, повысила его политическую значимость и освещаемость в СМИ, сделав его желанным призом для левоцентристских сил.

Однако восхождение Кошты сопровождается знаком вопроса: его пребывание у власти было прервано в ноябре 2023 года, когда он подал в отставку после того, как несколько членов его кабинета были обвинены в коррупции и торговле влиянием при передаче в концессию проектов по добыче лития, производству зеленого водорода и центров обработки данных. Официальных обвинений Коште не предъявлено, но его участие в незаконных сделках пока не выяснено. Он отрицает любые правонарушения.

Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен давно знают друг друга European Union.

Тем временем либералы из "Обновить Европу", которые сильно упали со 102 до 75 мест, обеспечили пост верховного представителя по внешним делам премьер-министру Эстонии Кае Каллас, ведущей фигуре в реакции блока на вторжение России в Украину.

Изначально Каллас считали слишком откровенной и жесткой слишком для этой должности, которая служит общим голосом 27 стран-членов в отношениях с международным сообществом. Но постепенно сомнения в ее пригодности развеялись, и ее имя, которое ранее связывали с должностью генерального секретаря НАТО, было одобрено.

Несмотря на свою значимость, Высокий представитель по своей сути ограничен принципом единогласия, который управляет внешней политикой ЕС. В случае утверждения парламентом Каллас заменит Жозепа Борреля, которого часто обвиняли в том, что он не вписывается в сценарий.

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Выбрав фон дер Ляйен, Кошту и Каллас на руководящие посты, лидеры ЕС гарантируют, что распределение будет отражать политическое и географическое разнообразие блока и поддерживать гендерный баланс.

Этот выбор можно рассматривать как признание центристских партий, которые удержали свои позиции на выборах и опровергли зловещие прогнозы о всплеске ультраправых сил. Фон дер Ляйен уже ведет переговоры с социалистами и либералами о разработке общей программы.