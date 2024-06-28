В Иране началось голосование на выборах президента

By Euronews и AP

Бывший президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета 19 мая. Теперь за его пост борются четыре кандидата: три консерватора и один реформатор.

РЕКЛАМА

В Иране начались досрочные выборы президента. Жители Исламской республики выбирают политика, который займет вторую по значимости должность в стране — после верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Прежний президент Ирана, избранный в 2021 году Ибрахим Раиси, в мае 2024 года погиб в авиакатастрофе.

Совет стражей Конституции Ирана допустил до выборов шестерых кандидатов, но за день до голосования двое из них сняли свои кандидатуры. Теперь на пост президента претендуют четверо: спикер меджлиса (местного парламента), бывший командующий ВВС Мохаммад Багир Галибаф, бывший министр юстиции и внутренних дел Мостафа Пурмохаммади, экс-депутат и кардиохирург Масуд Пезешкиан и член Совета безопасности Саид Джалили, который был главным переговорщиком по ядерной программе.

Трое из них — сторонники жесткой консервативной линии Хаменеи, и только Масуда Пезешкиана относят к реформаторам. Последний периодически позволяет себе критиковать власти и выступает за налаживание отношений с США и свободу женщин, в том числе и по вопросу ношения хиджаба. Али Хаменеи уже сделал тонко завуалированное предупреждение Пезешкиану и его союзникам за их стремление установить контакты с Вашингтоном.

По данным опросов, ни один из кандидатов не имеет особого преимущества. Аналитики считают, что для окончательного выбора президента понадобится второй тур.

Проблема иранских выборов всех последних лет — падающая явка. Согласно опросам, только половина от имеющих право голоса иранцев собираются бросить в урну бюллетень. Наблюдатели объясняют это всеобщим разочарованием политикой властей, экономическим кризисом и неудачными попытками реформ в прошлые десятилетия.

Голосование проходит на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке из-за войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. В апреле Иран впервые в истории нанес прямой удар по Израилю, а военизированные группировки, которые Тегеран вооружает в регионе, такие как ливанская "Хезболла" и йеменские хуситы, участвуют в боевых действиях и усилили свои атаки.

Тем временем Иран продолжает обогащать уран и располагает запасами, достаточными для создания нескольких единиц ядерного оружия.

Хотя 85-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи имеет главное слово во всех государственных делах, президенты могут склонять политику страны к конфронтации или переговорам с Западом.

Рекордно низкая явка на выборах

Явка на президентских выборах 2021 года стала рекордно низкой — 48,8%, наблюдатели не ожидают ее повышения и в этот раз.

В 8 утра 28 июня открылись участки, и одним из первых голос подал Али Хаменеи, призвав население принять участие в голосовании.

"Явка людей с энтузиазмом и увеличение числа избирателей — это определенная необходимость для Исламской Республики", — сказал он.

Позже государственное телевидение показало кадры избирательных участков по всей стране со скромными очередями.

Сторонники Багира Галибафа в Тегеране Vahid Salemi/AP Photo

Что нужно знать о выборах

Право голоса имеют более 61 миллиона иранцев старше 18 лет, из них около 18 миллионов — в возрасте от 18 до 30 лет.

Согласно иранскому законодательству, победитель должен получить более 50% всех поданных голосов. Если этого не произойдет, два лучших кандидата перейдут во второй тур, который состоится через неделю.

63-летний Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета 19 мая, в котором также погибли министр иностранных дел страны. Его считали протеже Али Хаменеи и потенциальным преемником на посту верховного лидера.

Однако многие критиковали его за участие в массовых казнях, которые Иран провел в 1988 году, и за его роль в кровавом подавлении протестов, возникших после смерти в 2022-м Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за "неправильно" ношение хиджаба.