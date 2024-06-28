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Процесс вступления Грузии в ЕС "де-факто приостановлен"

Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз в декабре 2023 года.
Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз в декабре 2023 года. Авторское право AP Photo/Shakh Aivazov
Авторское право AP Photo/Shakh Aivazov
By Euronews
Опубликовано
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Европейский совет призывает власти Грузии отменить нынешний курс действий, так как принятый закон "об иноагентах" противоречит рекомендациям ЕС для кандидатов.

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Процесс вступления Грузии ЕС "де-факто приостановлен" из-за принятого в стране закона об "иностранных агентах". Об этом говорится в заявлении Евросовета по итогам встречи в Брюсселе 27 июня.

"Европейский Совет выражает серьезную озабоченность в связи с недавними событиями в Грузии. В частности, принятый закон о прозрачности иностранного влияния представляет собой отступление от шагов, изложенных в рекомендации Комиссии о предоставлении статуса кандидата.

Европейский совет призывает власти Грузии прояснить свои намерения и отменить нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС, де-факто приводя к остановке процесс вступления.

Европейский совет призывает положить конец участившимся актам запугивания, угроз и физическим нападениям на представителей гражданского общества, политических лидеров, гражданских активистов и журналистов в Грузии. Евросовет напоминает, что уважение ценностей и принципов, на которых основан Европейский Союз, является обязательным для любой страны, стремящейся стать его членом.

Европейский Совет призывает власти Грузии обеспечить, чтобы парламентские выборы этой осенью свободными и справедливыми и призывает к существенному долгосрочному и краткосрочному наблюдению за выборами со стороны партнеров. Евросовет продолжит внимательно следить за ситуацией.

Европейский совет подтверждает свою непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии. Он вновь заявляет о своей непоколебимой солидарности с грузинским народом и о своей готовности продолжать поддерживать грузин на их пути к европейскому будущему".

Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз в декабре 2023 года.

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