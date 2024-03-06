Одинокие люди сильнее всего страдают от кризиса стоимости жизни

Расходы одиноких людей, начиная от жилья и заканчивая расходами на проезд, регулярно оказываются выше, чем у семей. И эта ситуация может усугубиться в связи с нынешним кризисом стоимости жизни.

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Кризис стоимости жизни, охвативший Европу, так или иначе затрагивает большинство людей, но одинокие люди потенциально страдают больше всех. Одиночество может вам нравиться, но оно может обойтись и недешево.

По данным финансовой и страховой компании Ocean Finance, одинокие жители Великобритании ежегодно тратят около 3 195,24 фунтов стерлингов (3 739,8 евро) на такие нужды, как аренда, ипотека, коммунальные услуги и многое другое.

За последние несколько лет одинокие люди в Великобритании и Европе столкнулись с непропорциональным ростом расходов по сравнению с парами или семьями. Это привело к появлению термина "налог для одиноких", также известного как "штраф за одиночество", который означает все дополнительные расходы, с которыми сталкиваются люди, не состоящие в паре.

Это проявляется практически во всем, от ипотеки и счетов до путешествий и развлечений, особенно в отношении одиночек без детей.

По данным Евростата, с 2009 по 2022 годы число домохозяйств, состоящих из одного человека и не имеющих детей, в ЕС выросло на 30,7 %. Самые маленькие домохозяйства были отмечены в Литве, Эстонии, Дании и Финляндии, в то время как самые большие - в Хорватии, Словакии и Греции.

Евростат также подчеркнул, что в 2022 году самым распространенным типом домохозяйств в ЕС были домохозяйства с одним взрослым, доля которых составила около 71,9 миллиона.

По словам лицензированного психотерапевта по вопросам брака и семьи Софи Кресс, последствия введения налога для одиноких могут выйти далеко за рамки финансового дискомфорта.

"Налог для одиноких может иметь последствия, выходящие за рамки денежных вопросов, и повлиять на отношения людей и принятие ими решений. Растущая распространенность случаев, когда люди остаются в отношениях по финансовым причинам, свидетельствует о социальном и экономическом давлении, с которым сталкиваются одинокие люди.

"Многие задаются вопросом, могут ли они позволить себе быть одинокими как в финансовом, так и в эмоциональном плане в мире, где стоимость одинокой жизни кажется непомерно высокой.

"Налог для одиноких" может заставить их чувствовать себя социально изолированными и стигматизированными. Это происходит потому, что в обществе большее значение придается романтическим партнерствам и семейным союзам, в результате чего одинокие люди чувствуют себя маргиналами.

"В результате такие люди могут испытывать чувство неполноценности или недостойности, поскольку нормой считается, что счастье и самореализация достигаются в основном через романтические отношения", - говорит Кресс.

Какие расходы больше всего пострадают от налога для одиноких?

В условиях кризиса стоимости жизни одинокие люди могут испытывать трудности с оплатой аренды и ипотеки в одиночку, особенно в таких дорогих городах, как Лондон. Это также привело к тому, что люди, состоящие в несчастливых или нездоровых отношениях, дважды подумают, прежде чем расстаться, поскольку они могут быть не уверены в своей способности обеспечивать себя своими силами.

Во многих случаях банки и другие финансовые учреждения также не очень охотно выдают кредиты и ипотечные займы одиноким людям, даже если у них есть стабильная, хорошо оплачиваемая работа и приличный первоначальный взнос по ипотеке. Это может затруднить самостоятельную покупку жилья.

Траты на еду также могут быть гораздо выше из-за того, что продукты расфасовываются на 2-4 порции, а семейные упаковки таких продуктов, как чипсы или шоколад, приводят к дополнительным тратам.

При посещении ресторанов одиночки также реже могут воспользоваться предложениями, рассчитанными на пары или семьи.

Аналогичным образом, расходы на проезд могут быстро увеличиться, причем одинокие люди не всегда могут воспользоваться такими скидками, как железнодорожные карты "Два вместе" в Великобритании. Это касается и отелей, и других видов отдыха, когда человек, отправляющийся в одиночку, упускает возможность воспользоваться выгодными групповыми скидками.

То же самое происходит и с коммунальными услугами, такими как счета за воду и электроэнергию, которые могут рассчитываться по фиксированному тарифу и в основном на семьи из двух человек. Другие расходы на досуг, такие как подписки на потоковые сервисы, такие как Netflix и Amazon Prime, также будут стоить дороже.

По оценкам Ocean Finance, одинокие люди платят за счета - в том числе за жилье - примерно на 200 фунтов стерлингов в месяц больше, чем если бы у них был еще один взрослый, с которым они могли бы разделить расходы. Кроме того, они тратят на 15 фунтов больше на еду и алкоголь, на 39,5 фунтов больше на отдых и на 26,4 фунтов больше на подписки или абонементы.

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Одинокие люди часто платят более высокие налоги, чем пары или семьи

Финн Уитли, аналитик по рискам из The Small Business Blog, по сообщению Big Issue, сказал: "Стоимость жизни в одиночку возрастает. Например, налоги бьют по одиноким людям сильнее, чем по парам или семьям. Когда я жил один, все, начиная от аренды и заканчивая продуктами и медицинским обслуживанием, было только моей обязанностью, и мне не с кем было разделить расходы".

Хотя люди могут найти способы платить меньше за квартиру и сократить свои счета за продукты, повышение налогов для одиноких людей может оказаться более болезненным. Например, в Великобритании пособие супружеским парам может сократить налоговые расходы семьи примерно на 1 000 фунтов стерлингов.

По данным ОЭСР, в 2022 году в Бельгии налоговый клин для одиноких работников без детей составлял около 53,0 %, в Германии - 47,8 %, в Австрии - 46,8 %. Во Франции налог для одиноких бездетных работников составляет 47,0 %, а в Италии - 45,9 %.

Напротив, бельгийский налоговый клин для среднестатистического женатого работника с двумя детьми составил 37,8 % в 2022 году, при этом Германия облагала их налогом в размере 32,9 %, а Австрия - 30,2 %. Франция взимает с них налог в 39,2 %, а Италия - в 34,9 %.

Бельгийский город вводит реформы, нейтральные по отношению к образу жизни

По данным Stratbel, на 1 января 2023 года в Бельгии насчитывалось 1,8 млн домохозяйств, состоящих из одного человека, на их долю приходится более 36% частных домохозяйств. Во время пандемии число таких домохозяйств увеличилось примерно на 22%.

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Тем не менее, в Бельгии сохраняется одна из самых высоких налоговых политик для одиноких людей. Это привело к тому, что Карла Дежонге, бельгийский политик из Открытой фламандской, либеральной и демократической партии (Open VLD), осудила социальную дискриминацию одиноких бездетных людей, особенно когда речь идет о налогах.

Призывая к более нейтральной по отношению к образу жизни налоговой политике, как сообщает Brussels Times, Дежонге сказала: "Многие люди оказываются одинокими в результате изменения ситуации. Не существует возрастных ограничений для одинокой жизни. Группа одиноких людей очень разнообразна: одиночки, разведенные, вдовы и вдовцы, неполные семьи и т. д.

"Классическая семья, состоящая из двух родителей и двух детей, по-прежнему является нормой в глазах политиков. Это приводит, в частности, к принятию мер, невыгодных для одиноких людей в плане налогов, жилья и т. д.".

"Передача наследства детям или партнеру обеспечивает наиболее выгодный налог на наследство, но у одиноких бездетных людей такой возможности просто нет. Передача наследства кому-то вне семейного круга, даже брату или сестре, означает в основном хорошие новости для государства".

Однако Дежонге уже внесла некоторые изменения в своем городе, Волюве-Сен-Пьер, чей совет недавно единогласно проголосовал за устав, направленный на более инклюзивные социальные, жилищные и коммунальные изменения.

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Речь идет о таких вещах, как новое жилье с большим количеством мест для общения одиноких людей, рестораны с общими столами, муниципальные приглашения, включающие приглашения "плюс один", а не только партнера, и многое другое.

"Каждый может внести свою лепту, не только политики. Местные рестораны могут разработать политику дружелюбного отношения к одиноким. На рабочем месте можно обеспечить уважение к желаниям каждого", - заключает Дежонге.