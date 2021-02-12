В Японии появится министр по одиночеству

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в пятницу назначил министра по региональному развитию Тэцуси Сакамото по совместительству министром, ответственным за проблемы одиноких людей.

По словам секретаря кабмина Кацунобу Като, новая правительственная должность связана с обострением социальных проблем, вызванных старением общества с низкой рождаемостью. Также к ним относится проблема самоубийств среди женщин и молодежи. Като добавил, что проблемы одиноких людей усугубились в Японии в связи с пандемией и изоляцией.

Как сообщается, в новой должности Сакамото будет контролировать работу сразу нескольких правительственных организаций, цель которых предотвращать самоубийства, ухаживать за пожилыми людьми и детьми из бедных семей.

Количество самоубийств в Японии в 2020 году увеличилось впервые за 11 лет. Согласно предварительным данным японской полиции, этот показатель в прошлом году вырос на 3,7% и достиг 20 919. Отмечается, что хотя число самоубийств среди мужчин снижается одиннадцатый год подряд, число случаев суицида среди женщин возросло на 14,5%, достигнув самой высокой за последние пять лет отметки (6 976 случаев).

По мнению экспертов, рост самоубийств среди женщин связан с пандемией. Отсутствие гарантий занятости и увеличение нагрузки по уходу за детьми и домом в период самоизоляции повышает уровень стресса и депрессивных настроений у женщин гораздо сильнее, чем у мужчин.

Должность министра по одиночеству уже есть в Великобритании. Она была введена в 2017 году, а в октябре 2018 страна первой в мире представила национальную стратегию по борьбе с одиночеством. Также создание отдельного правительственного поста по делам одиноких в 2018 году предлагала глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.