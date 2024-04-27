Война в Украине: учения НАТО и встреча "группы Рамштейн"

By Euronews

Воздушная тревога на юго-западе Украины и удары дронов по Краснодарской области

РЕКЛАМА

В пятницу силы НАТО завершили учения «Brave Griffin 24/II», которые длились около недели. Они проходили в так называемом Сувалкском разрыве, названном в честь расположенного там польского города. В документах НАТО он описывается как одна из самых уязвимых зон Альянса. Это 90-километровая (или 60-километровая между крайними точками) граница между Польшей и Литвой, а также кратчайший путь между Беларусью и российским Калининградом. С военной точки зрения, это перевалочный пункт, и если его захватить, то сухопутное сообщение между странами Балтии и остальной частью НАТО будет перекрыто.

В учениях приняли участие около 1500 военнослужащих из Литвы, Польши, США и Португалии. Для Литвы, в частности, эти совместные маневры стали «разминкой» перед крупнейшими в современной истории учениями: 10 000 литовских солдат и столько же союзников по НАТО примут участие в учениях по «переходу от мирного к военному времени». Учения планируется провести до лета.

В последние месяцы все чаще обсуждается возможность нападения России на НАТО, что связано с серьезной задержкой американской военной помощи Украине.

После возобновления помощи союзники обсудили в пятницу дальнейшие меры по ее оказанию во время (виртуальной) встречи «Контактной группы», она же Rammstein Fromat (группа "Рамштайн"). В нее входят почти 50 стран, участвующих в оказании военной помощи Киеву. Во время встречи глава Пентагона Ллойд Остин объявил об отправке Киеву дополнительных ракет Patriot, но при этом не сказал ничего конкретного о пусковых установках, которые Киев активно требует. По словам Владимира Зеленского, Украине необходимо еще как минимум 7 батарей Patriot, чтобы обеспечить защиту крупных городов от российских авиаударов.

Самолеты ВКС РФ ежедневно совершают налеты на Украину. Накануне поздно вечером по всей стране прозвучали сигналы воздушной тревоги. Несколько взрывов прозвучало в основном в юго-западных регионах. Вскоре тревога была отменена, но затем возобновилась в некоторых районах после того, как с авиабазы на Кольском полуострове взлетели тяжелые российские бомбардировщики Ту-95.

ВСУ старается поразить российские цели, связанные с военной инфраструктурой. Так минувшей ночью, как сообщают украинские источники, несколько дронов нанесли удар по НПЗ в Краснодарской области.