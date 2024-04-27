Война Израиля и ХАМАС. Волна студенческих протестов в европейских столицах

By Euronews

Острая полемика по поводу пропалестинских манифестаций: защита свободы слова или антисемитизм?

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В пятницу берлинская полиция расчистила лагерь пропалестинских протестующих, который уже несколько недель располагается у здания канцелярии. Несмотря на то, что «постоянное население» лагеря составляло всего около 20 человек, еще десятки пришли, чтобы противостоять полицейской операции. Местные СМИ сообщают о 75 задержанных.

Видеозаписи в социальных сетях показывают, что полиция была не особо вежлива с протестующими, которые оказывали сопротивление. Несколько человек были арестованы, в частности, за «физические нападения и сопротивление» полицейским.

В Париже студенты престижного университета Sciences Po заблокировали вход в кампус с помощью мусорных баков, деревянных и металлических предметов и велосипеда. От 40 до 50 человек остались в здании на ночь, не подчиняясь приказам сотрудников университета.

Протестующие говорят, что, по крайней мере, частично они были вдохновлены своими американскими коллегами, которые уже много дней проводят пропалестинские акции в кампусах по всей стране. Активисты разбили лагеря на территории крупнейших университетов, требуя от правительства прекратить поддержку Израиля. Руководству пострадавших ВУЗов пришлось отменить занятия и выпускные церемонии, во многих случаях была вызвана полиция, сотни людей были задержаны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что сами протесты являются «отличительной чертой американской демократии», но отметил, что студенты склонны не замечать преступлений ХАМАС.

Активисты еврейских организаций вслед за премьер-министром Израиля Нетаньяху обвиняют участников протестов в антисемитизме.