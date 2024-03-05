Инфляция в Европе: Какие страны пострадали больше всего?

Годовая инфляция в ЕС и еврозоне продолжает демонстрировать признаки ослабления: январские данные показали снижение в 15 странах ЕС. Однако в остальных 11 странах был зафиксирован рост.

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Инфляция в ЕС постепенно и последовательно снижается с момента достижения пика в 11,5% в октябре 2022 года. В январе 2024 года годовая инфляция в ЕС составила 3,1 %, снизившись с 3,4 % в декабре, согласно данным Евростата, статистического управления ЕС.

Это резко отличается от аналогичного показателя прошлого года, когда он составлял 10,0%.

В то же время годовая инфляция в еврозоне в январе 2024 года составила 2,8%, что ниже 2,9% в декабре и значительно ниже 8,6%, зафиксированных в январе 2023 года.

Цены растут медленно

Снижение инфляции указывает на то, что потребительские цены растут медленнее, чем раньше, хотя они все еще растут. Отрицательная инфляция, или дефляция, происходит, когда цены в экономике падают. Например, в январе цены на энергоносители в ЕС были ниже, чем годом ранее.

Предварительная оценка Евростата, опубликованная 1 марта, показывает, что годовая инфляция в еврозоне в феврале снизилась до 2,6 % по сравнению с 2,8 % в январе. Однако она все еще превышает целевой уровень инфляции Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%.

Уровень инфляции, измеряемый Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), в значительной степени различается по странам Европы. Хотя в большинстве стран ЕС наблюдается снижение темпов роста, ни одна из них не показала отрицательного значения инфляции в январе в годовом исчислении. Оценки Евростата за февраль пока не показывают никаких признаков такого снижения ни в одной стране.

Как соотносятся уровни инфляции в странах ЕС и как изменилась годовая инфляция с момента своего пика?

В октябре 2022 года инфляция достигла самого высокого уровня за последние четыре десятилетия.

За кризисом COVID-19 последовал значительный скачок потребительских цен, о чем свидетельствует доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2023 год. Цены начали расти в 2021 году из-за быстрого восстановления после пандемии и связанных с ней узких мест в цепочке поставок.

Вторжение России в Украину также вновь подтолкнуло инфляцию вверх, а ее влияние на цены на энергоносители привело к тому, что в октябре 2022 года она достигла уровня, не наблюдавшегося в течение 40 лет.

В период с 1997 года по конец 2021 года самый высокий уровень годовой инфляции в ЕС - 4,4 % - был зафиксирован в июле 2008 года.

После этого пика годовой уровень инфляции в ЕС и еврозоне снижался каждый месяц, за исключением одного месяца в каждом секторе.

Самая высокая инфляция в Румынии

По данным на январь 2024 года, годовая инфляция в ЕС варьировалась от 0,9 до 7,3%. Самый высокий показатель среди членов ЕС - 7,3% - зафиксирован в Румынии, за ней следуют Эстония (5%), Хорватия (4,8%) и Польша (4,5%).

Самая низкая инфляция в Дании и Италии

В Дании и Италии зафиксирован самый низкий уровень годовой инфляции - 0,9 %. За ними следуют Латвия, Литва и Финляндия - 1,1 %.

Среди других стран "большой четверки" ЕС уровень инфляции был выше среднего по ЕС в Испании (3,5%) и Франции (3,4%), в то время как Германия (3,1%) показала тот же уровень, что и ЕС. Инфляция в Великобритании составила 4,2%.

По сравнению с декабрем годовая инфляция снизилась в 15 странах ЕС, осталась неизменной в одной и выросла в 11 других.

Инфляция выше в странах-кандидатах

Во всех пяти странах-кандидатах, по которым Евростат предоставил данные, годовые темпы инфляции оказались выше, чем в ЕС.

Турция оказалась беспрецедентным исключением - 64,9 %. Оппозиционные партии и бывший глава TurkStat's утверждают, что официальные данные по инфляции были подтасованы. Независимая группа по исследованию инфляции (ENAG) установила, что годовой уровень потребительской инфляции составляет 129%.

Снижение ожидается в 11 из 20 стран в феврале

Согласно предварительной оценке Евростата, в 11 из 20 стран еврозоны в феврале ожидается снижение годовой инфляции по сравнению с январем.

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Больше всего инфляция снизилась в Словакии - на 0,7 процентных пункта (п.п.) с 4,4% до 3,7%, за ней следуют Испания, Мальта и Эстония, где инфляция снизилась на 0,6 п.п.

В четырех странах, а именно в Бельгии (2,1 п. п.), Люксембурге (0,2 п. п.), Кипре и Финляндии (оба по 0,1 п. п.), показатель вырос.

В еврозоне самый высокий уровень годовой инфляции в феврале 2024 года зафиксирован в Хорватии - 4,8 %, а самый низкий - в Латвии (0,9 %), если судить по Гармонизированному индексу потребительских цен.

Если рассматривать основные компоненты инфляции в еврозоне, то ожидается, что в феврале самый высокий годовой показатель будет зафиксирован в секторе продуктов питания, алкоголя и табака (4,0% по сравнению с 5,6% в январе). За ним следуют услуги (3,9%, по сравнению с 4,0% в январе) и неэнергетические промышленные товары (1,6%, по сравнению с 2,0% в январе).

Оценка показывает, что инфляция энергоносителей останется отрицательной на уровне -3,7%, что значительно ниже, чем -6,1% в январе.

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Инфляция полуфабрикатов в январе составила 6,9%, а в феврале снизилась до 2,2%. Это может быть хорошей новостью, в частности, для домохозяйств с низким уровнем дохода, так как реальная продовольственная инфляция, которая представляет собой уровень продовольственной инфляции за вычетом общей инфляции, оказывает на них огромное давление.

Инфляция на продукты питания и безалкогольные напитки составила 5,4% в еврозоне, в результате чего реальная продовольственная инфляция в еврозоне в январе зафиксирована на уровне 2,8%.

Экономическая активность ускорится в 2024 году

В докладе Европейской комиссии "Экономический прогноз на зиму 2024 года", опубликованном в середине февраля, говорится, что в 2024 году ожидается постепенное ускорение экономической активности в ЕС. По прогнозам, потребители будут больше тратить. Поскольку инфляция продолжает снижаться, реальная заработная плата будет расти. Снижение инфляции поможет сдержать рост цен на продукты питания.